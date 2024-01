Çocukluğunuzu hatırlayın… Bir dönem hepimizi ekran başına kilitleyen Zeyna dizisi çoğumuz için önemli bir yere sahip. Biz de çıkalı tam 29 yıl olan Zeyna: Savaşçı prenses hakkındaki gerçekleri derleyelim dedik. Zeyna aslında kimdir sorusundan Zeyna’nın ne demek olduğuna, dizinin oyuncularına kadar tüm bilgilere yer verdik.

Zeyna'yı kim hatırlamaz ki? Lucy Lawless'in canlandırdığı o muazzam savaşçı, yapımcı Robert G. Tapert Zeyna: Savaşçı Prenses dizisinden kurgusal bir karakter. İlk olarak 1995-1999 yılları arasında yayınlanan Hercules: The Legendary Journeys dizisinde Zeyna üç bölümde gözükerek izleyicilerin dikkatini çekmiş. Ama işte, halkın gönlünde taht kurunca yapımcılar çareyi Zeyna'nın maceralarını konu alan bir dizi yapmakta bulmuş.

O zamanlardan bu yana dünya genelinde 108 ülkede gösterilen dizi, reytinglerde ve popülerlikte rakiplerini sollayarak güçlü bir fan kitlesi de edinmiş.

NOT: Diziyi henüz izlememiş olanlar için içeriğin devamında spoiler ile karşılaşabileceğinizi hatırlatalım.

Önce Zeyna: Savaşçı Prenses dizisini hatırlayalım:

Yıl: 1995

Oyuncular: Lucy Lawless, Renée O'Connor, Ted Raimi

Tür: Aksiyon; Macera; Doğaüstü

Yönetmen: Robert Tapert

IMDb: 6.7

Hikâyemiz kısaca şöyle: Zeyna kötü ün salmış bir savaşçı olarak biliniyor ve dizi de karakterin tam da bu kötü şöhretiyle yüzleşmesiyle başlıyor. Masum insanlara karşı işlediği günahları telafi etmek için savunmasızları koruma görevini üstleniyor. İlk başlarda sıradan bir köylü kızı olarak beliren Gabrielle'in varlığı ve onun temiz karakteri de Zeyna'nın içindeki iyi yanını keşfetme yolunda bir destek oluyor.

Zeyna: Savaşçı Prenses dizisi hakkında bilgiler:

Zeyna kimdir? O önceden acımasız bir savaşçıydı.

Zeyna dünyasının kendine özgür bir zamanı ve tarihi var.

"Zeyna" ismi karakterin gücünü yansıtan bir anlama sahip.

Herkül’ü canlandıran Kevin Sorbo Zeyna’nın gücünden hoşnut değildi.

Zeyna'nın imza silahı: Chakram

Zeyna ve arkadaşları bir bölümde reenkarnasyon geçirip geleceğe gittiler.

Zeyna’nın dizinin sonundaki ölümü bir pişmanlık.

Zeyna ve Gabrielle'in alt metinlerde geçen ilişkisi.

Yeniden çekimi planlanan dizi projesi hayata geçirilmedi.

Zeyna kimdir? Önceden acımasız bir savaşçıydı.

Zeyna geçmişinde büyük acılar, kan ve gözyaşı bırakan, yok ettiği yerlerde kılıcından kurtulup da yaşayan kimsenin olmadığı acımasız bir karakterdi. Bu savaşçıyı dizide daha sonra masumlara karşı işlediği geçmiş günahların kefaretini ödemek istediği için savaş becerilerini kullanarak savunmasız olanlara yardım ederken izliyoruz.

Zeyna dünyasının kendine özgür bir zamanı ve tarihi var:

Dizinin açılış jeneriğinde Don LaFontaine şunları söylüyor:

"Antik tanrıların, savaş ağalarının ve kralların olduğu bir dönemde, kargaşa içindeki bir ülke bir kahraman için haykırıyordu. O, savaşın sıcağında şekillenen kudretli bir prenses Zeyna'ydı. Güç, tutku, tehlike. Onun cesareti, dünyanın kaderini değiştirecek!"

Zeyna dizisi, ''Zeynaverse'' olarak bilinen dünyasının kendine özgü bir tarihinde geçiyor. Ancak bu zaman dilimleri biraz belirsiz. Zeyna'nın bazı hikâyeleri de Antik Yunan'da geçiyordu. Olimpos tanrılarıyla, Afrodit, Athena ve Morpheus'la, özellikle de savaş tanrısı Ares'le sık sık karşılaşıyordu. Bugün Truva Savaşı'nın M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği, Julius Caesar'ın M.Ö. 44'te suikasta kurban gittiği ve Viking Çağı'nın M.S. 793'te başladığı konusunda görüş birliği var. Buna rağmen Zeyna Truva'da savaştı, Sezar'a karşı kin besledi ve Vikinglerle karşılaşmaktan payına düşeni aldı. Maceraları onu Yunan arena çevrelerine götürdü ve İncil'deki İbrahim'le bile tanıştırdı.

"Zeyna" ismi karakterin gücünü yansıtan bir anlama sahip:

Yunancadan türeyen Zeyna (Xena) "yabancı" anlamına gelen "xenos" kelimesiyle ilişkilendirilir. Bu isim seçimi, Zeyna'nın zorluklarla ve olumsuzluklarla dolu bir dünyada kendi yerini bulmaya çalışan bir yabancı olarak yolculuğunu gayet yerinde özetliyor.

Herkül dizisinde ölümsüz ve iyi kalpli Herkül'ün aksine karanlık bir figür olarak tanıtıldığında, Zeyna'nın üç bölümde görünüp sonunda ölmesi planlanmış. O zamanlar dizinin bir yan ürünü üzerinde çalışılıyormuş. Karakterin ortaya çıkışından etkilenen yaratıcı Rob Tapert, onun yalnızca hayatta kalmasını değil, aynı zamanda kendi dizisinde de rol alması gerektiğine karar vererek planlanan yan diziyi onu öne çıkaracak şekilde elden geçirmiş.

Herkül’ü canlandıran Kevin Sorbo Zeyna’nın gücünden hoşnut değildi:

Dizi öncülünden çok daha popüler olmaya devam etti ve Herkül'ün yıldızı Kevin Sorbo Zeyna'nın kendi alanına girmesinden memnun değildi. Aktör özellikle Zeyna'nın Herkül karakterinin fiziksel dengi hâline gelmesinden şikayetçiydi.

Sorbo, "Herkül'ün dünyadaki en güçlü kişi ve yarım tanrı olduğu düşünülüyor. Zeyna, Herkül'ün yapabileceği her şeyi ve daha fazlasını yapabiliyordu... Bunu her zaman tuhaf buldum. Onu harika bir hatun yapabilirsin. Bununla bir sorunum yok. Ancak üstüne bir de ona Herkül’ün gücünü vermek tuhaftı." sözleriyle de bu durumdan rahatsız olduğunu itiraf etmiş.

Zeyna'nın imza silahı: Chakram

Zeyna'nın imza silahı olan "Chakram", antik Hindistan'dan M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzanan gerçek bir silahtır. Savaşçıların kollarında yediye kadar çelik veya pirinçten yapılmış bu halkalardan bulunurdu. Düşmanlarına doğru atmak için bileklerini hızlıca sallamadan önce her birini işaret parmaklarının etrafında döndürürlerdi.

Zeynaverse'teki en ikonik ve gizemli öge olarak tanımlanan Chakram'dan her biri güçlü mistik özelliğe sahip iki adet bulunuyordu. Zeyna'nın ilk silahı, Ares'in ona verdiği Dark Chakram'dı (Gerçi onun gerçek doğasını hiçbir zaman açıklamamıştı). Düşmanı Callisto onu kırdıktan sonra Zeyna, bir tanrıyı öldürebilecek güçte bir silah olan Light Chakram'ı elde etti. Daha sonra iki silahı bir araya getirerek onlardan yeni bir denge yarattı: Yin-Yang Chakram ya da Super Chakram.

Zeyna ve arkadaşları bir bölümde reenkarnasyon geçirip geleceğe gittiler:

"Deja Vu All Over Again" bölümünde Zeyna günümüzde yaşıyor ve aslında kendi reenkarnasyonu olan Annie Day adında bir karakteri canlandırıyor. Bu bölümde Annie'nin (veya Zeyna'nın) kocası Harry O'Cassey, insanların geçmiş yaşamlarını keşfetmelerine yardımcı olan Dr. Mattie Merrill (veya Gabrielle'i) adlı bir uzmanı görmeye onunla birlikte gidiyor.

Zeyna ve Gabrielle'in alt metinlerde geçen ilişkileri:

90'larda LGBTQ+ bireylerin televizyonda temsili azdı. Ancak pek çok hayran, bir savaşçı ile savaş ortağı arasındaki ilişkinin romantik tonlarına hızla bağlandı. Zeyna ve Gabrielle birbirlerine olan bağlılıkları dizi takipçisi LGBTQ+ bireyler tarafından çok sevildi. Ancak yapımcı Rob Tapert kendisinin ve senaryo yazarlarının ikili arasındaki ilişkiyi daha açık bir romantik alana taşımak istemediğini itiraf etti.

Zeyna’nın dizi sonundaki ölümü bir pişmanlık:

Zeyna, Herkül'deki ilk serüveninden sağ çıksa bile, dizi 2001'de tamamlandığında o kadar şanslı değildi. Ve dizi finalinde karakterin yürek burkan ölümü, Lucy Lawless için bir pişmanlık olmaya devam ediyor. Oyuncu bu konuyla alakalı: "Zeyna'nın ölümü benim açımdan büyük bir pişmanlık çünkü bunun izleyici kitlesi için gerçekten ne anlama geldiğini anlamadık. 'İşte, bu gerçekten güçlü bir son!' diye düşündük. Şimdiyse hayranlarıma şunu söylüyorum: 'Bu hiç olmamış gibi davranalım' şeklinde konuşmuştu.

Dizinin yeniden çekilmesini içeren proje iptal edildi:

2015 yılında NBC diziyi geri getirmek istediklerini açıkladı. Projeye liderlik etmesi için Lost'tan bir yazar olan Javier Grillo-Marxauch'u seçtiler. Dizide ima edilen Zeyna ve Gabrielle'in ilişkisini keşfetme sözü vererek hayranlarını heyecanlandırdı. Ancak Grillo-Marxauch dizinin yaratım sürecine dair büyük anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldı. NBC Entertainment'ın başkanı daha sonra yeniden başlama planının iptal edildiğini duyurdu ve projerafa kalktı.

Zeyna bir kadın başrol olarak güçlenmenin ve dayanıklılığın sembolü olmaya devam ediyor

"Zeyna: Savaşçı Prenses" dünya çapında izleyicileri büyüleyen bir dizi olarak aksiyon, mitoloji ve karakter derinliğini korumaya devam ediyor. Zeyna hakkındaki bu 10 gerçeği tekrar gözden geçirirken, sadece eğlendiren değil aynı zamanda televizyon dünyasında kadın odaklı anlatılarda yeni bir çağın yolunu açan bir programın kalıcı mirasını da anıyoruz.

Hem biz hayranlarını etkilemiş hem de diğer televizyon dizilerine ilham kaynağı olmuş Zeyna'yı özleyen izleyicilerinin sayısı da sanırız hiç de az değil! Peki siz bu diziyi daha önce hiç izlediniz mi, diziyle ilgili aklınızda neler kaldı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

