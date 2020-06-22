Zihin Okuyarak Kazaları Engelleyen Elektrikli Bisiklet

Araştırmacılar, sürücüsünün beyin aktivitelerini takip ederek kaza yapmasını önleyen bir elektrikli bisiklet prototipi üretti. Teknolojinin ilerleyen zamanlarda dikkat ve odaklanma gerektiren birçok alanda kullanılması amaçlanıyor.

Monash Üniversitesi, IBM Research Australia ve İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nden araştırmacılar, bisikletçilerin zihnini beyin aktiviteleri aracılığıyla okuyabilen bir elektrikli bisiklet prototipi geliştirdi. Üretilen elektrikli bisikletle olası kazaların önlenmesi hedefleniyor.

Ena adlı prototip, elektriksel beyin aktivitesini EEG başlığı aracılığıyla okuyan bir elektroensefalogram sistemi kullanarak sürücünün çevresel farkındalığındaki değişiklikleri algılıyor. Başlık aracılığıyla algılanan sinyaller, bu sinyalleri bisikletin motoruna iletilen komutlara dönüştüren küçük bir bilgisayara iletiliyor.

Ena, bisikletçilerin farkındalığına göre motora müdahale ediyor

Sistem, sürücünün çevresinin farkında olup olmadığını belirleyerek motorun hızlanmasını sağlayabiliyor. Bununla birlikte, sürücünün çevresel farkındalığında azalma olursa sistem, elektrikli motoru durdurarak bisikleti yavaşlatıyor. Bu önlem ayrıca bir araba, sürücüye tehlikeli şekilde yaklaştığında veya bisiklet yolunda bir engel olduğunda da uygulanıyor.

Çalışmada çevresel farkındalıkta ve görüş alanındaki değişikliklerin genellikle insan performansının kalitesindeki azalma ile bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Araştırma kapsamında, insan-makine entegrasyonunu bedensel süreçlerle uyumlu hale getirmek için çevresel farkındalığın kullanılabileceğini ortaya koyan bir çalışma yapıldı.

Teknoloji, insan ve makinelerin bütünleşmesi ile performansını artırabilecek

Monash Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Fakültesi'nden teknolojinin ortak yaratıcısı Florian 'Floyd' Mueller, araştırmanın insan-bilgisayar etkileşimini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirme fırsatı olduğunu belirtti. Mueller, "Araştırmamız sayesinde, nöral aktivite gibi iç bedensel süreçleri, makine entegrasyonu ile uyumlu hale getirebildik. Ena ile sizi daha güvenli turan ve insan vücudu ile bütünleşen bu teknolojiyi keşfedebildik" dedi. Araştırmacılara göre yeni teknoloji, dar bir görüş alanı gerektiren diğer deneyimlerde de dikkati odaklamak için kullanılabilecek.