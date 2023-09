Bazı filmler ve diziler vardır ki insanda çok büyük etki bırakır. Pılınızı pırtınızı toplayıp oraya gitmek istersiniz ancak gerçekte var olmadığını düşünürsünüz. Aslında birçok ikonik film ve dizi, akıllara durgunluk veren sahnelerini doğal mekânlarda çekiyor. Biz de sizler için bu yapımların çekim mekânlarını derleyip toparladık.

İnternet âleminde ara ara önümüze çıkan ünlü film ve dizilerin mekânlarını birçok insan ziyaret etmek istemiştir. Ancak insan bir anlığına düşünüp "Ya burası gerçek olabilir mi acaba?" diye sorgulamıyor değil.

Aslında şu an bile çıkıp gidebileceğiniz, aralarında inanılmaz doğa harikalarına da sahip mekânlar var. İşte onlardan öne çıkanlar:

Bu listeye Game of Thrones ile başlamasak olmazdı, zira dizinin çekimleri çoğunlukla açık doğada çekildiğinden bizlere inanılmaz mekânlar göstermişti.

Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen'in ana üssü olan Ejderha Kayası, aslında İspanya'nın Itzurun sahilinde yer alıyor. Yılda birçok turistin ziyaret ettiği mekân, Game of Thrones tarihinin en ünlü sahnelerinden birine ev sahipliği yapmıştı.

Itzurun Sahili

Yine aynı şekilde Game of Thrones'ta bulunan 'Kralın Yolu' adlı yol, Kuzey İrlanda'da bulunuyor. Özellikle bu tür sahneler için uzunca bir süre yolculuk çekmesi gereken Game of Thrones ekibi, sinematografi konusunda bayağı başarılı bir iş çıkarmıştı.

Sinematografi demişken Yüzüklerin Efendisi'nden bahsetmesek olmaz. Olağanüstü sahneleriyle bizleri büyüleyen efsanevi seri, çekimlerini tabii ki muhteşem yerlerde yapmış.

Orta Dünya'da küçük bir kasaba olan Matamata, Yeni Zelanda'nın Waikato bölgesinde yer alıyor.

Yüzüklerin Efendisi serisindeki Pelennor Çayırları Savaşı, İngiltere'nin Canterbury şehrinde çekilmiş.

Çocukluğumuzun serisi Harry Potter da kendimizi birçok kez "Acaba burası gerçekten var mı?" diye sorgulatmıştır.

İlk olarak Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde gördüğümüz bu sahne, gerçekten de kalabalık tren istasyonunda çekilmişti. Hayranların çokça ziyaret ettiği bu mekân, Potterhead'lerin vazgeçilmez yerlerinden! Bu mekân, İngiltere'nin Londra şehrinde bulunuyor ve King's Cross İstasyonu olarak biliniyor.

Efsanelerden bahsetmişken Star Wars'u eklemesek olay çıkardı. Anakin Skywalker'ın Padmé Amidala ile evlendiği bu büyüleyici sahne, adeta gerçek olamayacak kadar güzeldi.

Pek çok hayranın "Acaba burası CGI ile mi yapıldı?" diye düşünmesi kuvvetle muhtemel. Bu film lokasyonu aslında gerçek hayatta da ziyaret edilebilecek mekânlar arasında. Star Wars: Bölüm 2 - Klonların Savaşı adlı filmde yer alan sahne, İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan Villa del Balbianello'da çekilmiş.

Villa del Balbianello

Star Wars: Bölüm 1 - Gizli Tehlike ve Star Wars: Bölüm 2 - Klonların Savaşı filminde Naboo gezegeninin başkenti olarak gösterilen Theed şehrinin çekimleri de İspanya'nın Sevilla kentinde yapılmış.

Yılda binlerce turistin akın ettiği bu yer, Star Wars hayranlarının en favori mekânı diyebiliriz. Eğer giderseniz, birçok Star Wars hayranıyla karşılaşmanız ve aşağıdaki pozu canlandırmaya çalışan kişileri görmeniz bir hayli olası!

Sıra dışı hikâyesiyle beynimizi yakan, Christopher Nolan filmi Inception da bize muhteşem mekânlar sunmuştu.

Inception filminin prodüksiyon tasarımcısı Guy Dyas, film için "Sahnelerimizin sadece yüzde 5'inde yeşil ekran kullanıldı" açıklamasını yapmıştı. Aslında filmin birçok sahnesi gerçek hayatta ziyaret edebileceğiniz mekânlar ancak biz sizlere en ikonik yerleri gösterelim.

Filmin ilk birkaç dakikasında olan rüya çökme sahnesindeki kale, Japonya'nın Nijo Kalesi'nde çekilmiş. Hatta filmde, bu kalenin 17. yüzyılda yaşayan Japon bir komutana ait olduğu belirtiliyordu. Böyle ince detaylarla ve göz alıcı sahnelerle Inception, bizi bir kere daha büyüledi!

Nijo Kalesi

Inception'daki karakterlerden biri olan Ariadne'nin ise Mimar olarak yeteneklerini test ettiği sahnesi Paris'in Birk-Hakeim köprüsünde çekilmişti. Birçok hayran tarafından günümüzde ziyaret edilen bu yer, en ikonik sahnelerden birine ev sahipliği yapmıştı.

Biraz da dizi mekânlarından bahsedelim... Birçoğumuzun ilk izlediği sitcom olan Friends'te bulunan Monica ve Rachel'in evi de ziyaret edebileceğiniz yerler arasında.

Her santimi unutulmaz olan bu ev, günümüzde ev sahipleri olmasına rağmen ziyarete açık yerlerden biri. Amerika'nın New York eyaletinin Bedford Caddesi ile Grove Caddesi'nin köşesinde bulunan bu ev, günümüzde de çok sık ziyaret edilen yerler arasında.

Sitcom'lardan devam edelim: How I Met Your Mother dizisindeki efsane MacLaren'ın Barı'nı hepimiz hatırlıyoruzdur.

Arkadaşlarınızla burada buluşmanın hayalini kurmayan var mı? Ancak size üzücü bir haberimiz var... Bu bar maalesef ki gerçekte yok! Fakat bar zaten New York'ta bulunan McGee'nin Barı'ndan esinlenilmiş. Yani oraya gerçekten gidemeseniz de asıl esinlenilen yere gitmeniz mümkün. Üstelik bar pazartesi günleri How I Met Your Mother dizisine özel menü de çıkarıyor! İç mekan tasarımları ise dizideki ile neredeyse birebir aynı.

McGee's Bar

"Hayat, bir kutu çikolata gibidir..." Zamanın en unutulmaz filmlerinden Forrest Gump'ın ikonik bank sahnesinin çekildiği yeri ziyaret edebilirsiniz.

Bu sahne, Amerika'nın Georgia eyaletinde bulunan Chippewa Meydanı'nda çekilmiş. Hatta bu filmin anısına, Forrest'ın oturduğu banka fotoğrafı yerleştirilip etrafı kaplanmış.

Gönüllere taht kurmuş Breaking Bad dizisinin ünlü çekim yerini de ziyaret etmeniz mümkün. Hatta en iyisi mi bir arkadaşınızla gidin ve aynı pozu siz de verin!

Bu yer, dizide Gus Fring'in fast food zincir dükkânı Los Pollos Hermanos olarak biliniyordu. Burası, Amerika'nın New Mexico eyaletinde bulunan Twisters adlı bir dükkânda çekilmiş. Ah buralarda neler yaşandı neler!

Kapanışı efsanevi Rocky filmiyle yapalım. Rocky Balboa'nın 72 merdiveni koşarak çıktığı unutulmaz sahne...

Şüphesiz ki bu filmi izlemediyseniz bile hayatınızda en az 1 kere duymuşsunuzdur. Aradan 43 yıl geçmesine rağmen hâlâ en ikonik sahnelerden biri olarak görülen bu filmde, hayranlar filmin anısına bu yere giderek bu merdivenleri koşarak çıkıyor. Bu yer, Amerika'nın Philadelphia kentinde bulunan Sanat Müzesi'nde çekilmiş.

Böyle yerleri gördükten sonra insanın çıkıp gidesi gelmiyor değil ancak malum, bu şartlar altında maalesef ki çok zor. Umarız ki bu yerlerden birine bir gün gidersiniz diyerek sözü size bırakıyoruz sayın okuyucularımız. Eğer daha önce gittiğiniz bir film-dizi mekânı varsa bizlerle paylaşmanızı çok isteriz!