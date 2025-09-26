Tümü Webekno
Zonguldaklı Bir Öğrenci, NASA'da Ciddi Bir Güvenlik Açığı Tespit Etti (Adı Artık NASA Onur Listesi'nde...)

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yusuf Nas, NASA'da tespit ettiği güvenlik açığı sonrası adını şirketin onur listesine yazdırdı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yusuf Nas, NASA’nın güvenlik açıklarını tespit etmek için düzenlediği etkinliğe katıldı. İki aylık yoğun çalışmasının ardından ise kullanıcı girişlerinde kritik bir zafiyet buldu.

Zero click account takeover” olarak bilinen bu açık sayesinde yalnızca e-posta adresiyle bir hesaba erişim sağlanabiliyordu. NASA, Nas’ın raporunu dikkate alarak güvenlik açığını kapattı ve genç öğrenciye “Takdir Mektubu” gönderdi. Ayrıca isminin “NASA Onur Listesi”ne yazılacağı da bildirildi.

Yusuf Nas'ın tespit ettiği açık kullanıcı girişi ile ilgiliydi

Yusuf Nas

Yusuf Nas, web güvenliği ve bug bounty alanında çalışmalar yaptığını belirterek, bu başarının kendisi için büyük bir hayal olduğunu söyledi. Tatil boyunca NASA uzmanlarına rapor hazırlayarak destek veren Nas, gelecekte yapay zekâ, web3 sistemleri ve kriptoloji güvenliği gibi alanlarda uzmanlaşmayı hedeflediğini söylüyor.

NASA’nın sistemlerinde kritik bir açığı tespit eden Yusuf Nas, sadece kendi başarısını değil, Türkiye’nin adını da dünyaya duyurmuş oldu. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Nas’ın başarısının ülke adına gurur verici olduğunu belirterek, bu örneğin gençlere ilham kaynağı olacağını söyledi.

