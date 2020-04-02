SpaceX, Çalışanlarının Zoom Kullanmasını Yasakladı

Güvenlik açıklarıyla gündeme gelen Zoom için teknoloji sektörünün lider şirketlerinden olan SpaceX'ten radikal bir karar geldi. SpaceX, tüm çalışanlarına gönderdiği e-posta ile Zoom kullanımının tamamen bloklandığını açıkladı.

Dünyanın neredeyse her yerine yayılan yeni tür koronavirüsten korunabilmek ve yine virüsün yayılmasını en aza indirgeyebilmek için kendimizi evlerimizde karantina altına aldık. Bu süreçte çalışanlar işlerine, öğrenciler ise derslerine internet üzerinden devam ediyor.

Günümüzde sıklıkla kullanılan Skype benzeri video konferans uygulaması Zoom, hem toplumun her kesiminden kişiler tarafından eğitim, iş, sohbet ve dahası amacıyla kullanılıyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan 'Zoom, kullanıcı verilerini Facebook'a gönderiyor' haberlerinin ardından sektör devi bir şirketten radikal bir karar geldi.

SpaceX, Zoom kullanımını yasakladı.

Özel bir Amerikan havacılık malzemeleri üreticisi ve uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na roket gönderip geri getirmesiyle tanınıyor. Elon Musk'ın sahip olduğu şirket, çalışanlarının kişisel verilerini korumak için video konferans uygulaması Zoom'a olan tüm erişimin bloklandığını şirket içi e-posta gönderimiyle duyurdu.

Çalışanların tümüne gönderilen e-postada "önemli gizlilik ve güvenlik endişeleri" ifadesi dikkat çekerken: "Birçoğumuzun bu yazılımı konferans ve toplantı desteği için kullandığını biliyoruz. Lütfen buna alternatif iletişim aracı olarak e-posta, metin veya telefon kullanın." sözlerine de yer verildi.

Zoom'un sadece birkaç hafta içerisinde tüm dikkatleri üzerine çekmesiyle beraber uygulamanın güvenlik zafiyetleri de gün yüzüne çıktı. Zoom üzerinde çalışmalar gerçekleştiren 2 güvenlik uzmanı, geçtiğimiz Çarşamba günü; Zoom üzerinde kötü amaçlı kişilerin macOS işletim sistemini kullanan kullanıcıların kamera ve mikrofonlarını ele geçirmelerine olanak tanıyan 2 adet açığı keşfettiklerini açıklamıştı.

Yorum isteklerine Zoom tarafından ya da SpaceX tarafından bir dönüş olmadı.