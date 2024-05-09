Bilim insanları, bir defa bir felaketle karşılaşan insanların daha sonra benzer durumları daha kolay atlatabildiğini ortaya koydu.

İnsanlığın son 30 bin yılının incelendiği bir çalışma, Friedrich Nietzsche'nin "Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir" aforizmasını doğruladı. Yapılan çalışmaya göre insanlık, zor zamanları daha sık yaşadıkça daha güçlü hâle geldi. Zorlu koşullarla sık sık yüzleşmek zorunda kalan uygarlıklar, gelecekteki felaketleri atlatmada çok daha başarılı oldu.

Bournemouth Üniversitesinde Jeolog olarak görev yapan araştırmanın baş yazarı Philip Riris, "Bir topluluk daha sık şekilde rahatsızlıklar ya da dalgalanmalar yaşadığında, bir sonraki sefer toparlanması daha hızlı oluyor." ifadesini kullandı.

Çiftçilerin metaneti

Araştırmaya göre çiftçi toplumlar, felaketlerle ve olumsuz olaylarla diğer topluluklara kıyasla daha çok karşı karşıya kalmalarına rağmen daha hızlı toparlanmayı başardı. Güney Afrika'dan Kanada'ya kadar 16 farklı arkeolojik bölgeden toplanan verileri derleyen araştırmacılar, 30 bin yıllık geçmişi çalışmanın konusu hâline getirmiş oldu.

Her bir bölgedeki buluntuların karbon yaşını hesaplayan bilim insanları, organik materyallerden yola çıkarak bölgelerdeki yaşamı ve nüfusu hesaplamayı başardı. Daha çok insan olan bölgelerde daha çok aktivite, bunun sonucu olarak da daha çok bina ve eser bulunduğu belirtildi.

Bu ilgi çekici çalışma Nature'da yayımlandı.