Zorlu Holding, “Üretimde Yapay Zeka Sahnesi” Etkinliği Gerçekleştirdi

Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanlığı’nın ev sahipliğinde ve alanında uzman isimlerin katılımıyla Zorlu PSM Sky Lounge’da düzenlenen “Üretimde Yapay Zekâ Sahnesi” etkinliğinde, Zorlu Holding’in yapay zekanın endüstriyel uygulamalarında sunduğu fırsatlara öncülük eden vizyonu ele alındı.

Türkiye’nin önde gelen firmalarından olan Zorlu Holding, önemli bir yapay zekâ etkinliği gerçekleştirdi. Bu çerçevede Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanlığı tarafından, alanında uzman isimlerin katılımıyla Zorlu PSM Sky Lounge’da düzenlenen “Üretimde Yapay Zekâ Sahnesi” etkinliğinde, yapay zekânın geleceğin endüstrileri için sunduğu fırsatlar ele alındı.

Etkinlik, Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanı Burak Aydın’ın “Endüstriyel Dönüşümde Yapay Zekânın Gücü” başlıklı açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, Vestel Teknoloji Genel Müdürü Öner Tekin, HBR Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, Amazon Web Services Türkiye Ülke Müdürü Berrin Özselçuk, SabancıDx Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Serkan Şahin, McKinsey Partneri Cengiz Ulubaş, Future Ally Kurucusu İdil Özdoğan, NVIDIA MEA Kıdemli Kurumsal Satış Yöneticisi Muhannad Nabulsi, Gartner Kıdemli Partneri Ahmet Kadir Biçimli, Universum Türkiye Lideri Evrim Kuran gibi sektör liderleri ve uzmanlar sahne aldı.

Teknolojiyi üretim sahasına alan şirketler kazanacak

Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanı Burak Aydın, konuşmasında küresel rekabet nedeniyle sanayi ve imalat sektörlerinin dönüşüm ihtiyacına dikkat çekti. Aydın, “Bugünün buharı yapay zekâ” diyerek teknolojiyi üretim süreçlerine entegre etmenin artık bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Türkiye’nin ihracata dayalı üretim gücünü sürdürülebilir kılmak için yenilikçi teknolojileri kullanmanın önemine değinirken; yapay zekâ destekli bakımın plansız duruşları %50 azalttığı, yapay zekayı erken benimseyen üreticilerin üretim maliyetlerinde %14 tasarruf sağladığı gibi somut faydaları paylaşan Aydın, üretim sektöründeki değişime ayak uydurmanın gerekliliğinin altını çizdi.

Sanayi devriminden bugüne uzanan örneklerle yapay zekânın dönüştürücü etkisini anlatan Aydın, Zorlu Holding olarak bu alanda öncelikli projeler geliştirdiklerini ve Zorlu Holding’in ekosistem paydaşlarıyla bilgi paylaşımında liderlik rolünü benimsediğini önemsediklerini belirtti. Aydın, “Zorlu Holding olarak yapay zekâyı ajandamızın en öncelikli başlığı haline getirdik. Bu alandaki projeleri iş ortaklarımızla birlikte geliştiriyoruz. Ancak tüm bu dönüşümü tek başımıza yapmamız yeterli değil; ekosistemin, yan sanayinin ve diğer şirketlerin de buna katılması gerekiyor. O nedenle bu etkinliği bir başlangıç olarak görüyoruz. Yaptığımız çalışmaları, örneğin üretimde, tedarik zinciri yönetiminde veya müşteri ilişkilerinde hayata geçirdiğimiz projeleri paylaşacağız. Böylece sektörde bilgi akışını artırmayı ve bu etkinliği de bir mihenk taşı haline getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Vestel'den de yapay zekâya yönelik hamleler

Vestel Teknoloji Genel Müdürü Öner Tekin, yapay zekânın günümüz mühendisliği ve üretim süreçlerinde artık vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini vurguladı. Vestel’in bu dönüşüme uzun yıllar önce karanlık fabrika vizyonuyla adım attığını belirten Tekin, dijitalleşme ve veri toplama altyapısı olmadan yapay zekânın üretimde uygulanamayacağını söyledi. Bu sayede Vestel’in yapay zekâ projelerini hızlı şekilde hayata geçirebildiğini aktardı.

Tekin, Vestel’de yapay zekâ projelerini “her alanda kullanma” yaklaşımıyla değil, faydayı maksimize edecek şekilde titizlikle seçtiklerini belirterek, “Yapay zekâ projelerimizin analizlerini iş birimleriyle birlikte yapıyor, doğru kurgulanmamış hiçbir projeye başlamıyoruz. Böylece globalde görülen %70 başarısızlık oranının çok çok altında sonuçlarla ilerliyoruz” dedi. Vestel’in bugün sadece üretim için 66 yapay zeka projesi yürüttüğünü, bunların 18’inin görüntü işleme, 17’sinin analitik yapay zekâ, 31’inin ise üretken yapay zekâ alanında olduğunu söyleyen Tekin; kalite kontrolden dijital ikiz uygulamalarına, tedarik zincirinden ürün tasarımına kadar birçok alanda ciddi verimlilik ve maliyet avantajı sağladıklarını ifade etti.

İş dünyasının önde gelen isimlerini, teknoloji liderlerini ve start-upları bir araya getiren etkinlikte, yapay zekanın üretim süreçlerinde sunduğu avantajlar, sektörel uygulamalar ve geleceğe yön veren vizyoner bakış açıları paylaşıldı. Vestel, AWS, Sabancı Dx, Bulutistan, commensis, SKYLOOP, Vektora ve DeutscheTelekom, Fortinet gibi iş dünyasından destekçilerin de katkısıyla şekillenen etkinlikte düzenlenen panellerde, yapay zekanın üretimdeki stratejik etkileri tartışılırken; start-up sunumlarında ise girişimciler, yapay zekayı üretim alanında dönüştürücü kılan inovatif çözümlerini anlattı.

Networking oturumu ile sona eren Üretimde Yapay Zeka Sahnesi, Türkiye’de yapay zeka kültürünün yaygınlaştırılması, üretim süreçlerinde verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlanması yolunda ilham veren bir etkinlik olarak dikkat çekti.