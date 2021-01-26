ZTE, Blade X1'i Duyurdu: İşte Fiyat ve Özellikleri

ZTE, ABD pazarı için hazırladığı orta segment telefonu Blade X1'i duyurdu. 5G bağlantı destekli telefon, ABD'deki en güçlü 5G ağlarına bağlanabilecek şekilde dizayn edildi. ZTE Blade X1'in Türkiye pazarına gelme ihtimali yok denecek kadar az.

Çinli teknoloji devi ZTE, 5G destekli yeni akıllı telefonu Blade X1'i duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan Blade X1, ABD pazarı için tasarlandı ve yüksek internet hızlarına ulaşmayı amaçlıyor. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler vadediyor?

ZTE Blade X1, 6,5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan delikli bir ekrana sahip. Ekranın sol üst kısmına açılan delik, 16 MP çözünürlük sunan ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise telefonun ekranına değil, arka paneline monte edilmiş durumda.

Karşınızda ZTE Blade X1

ZTE'nin yeni akıllı telefonu, 2020 yılında pek çok akıllı telefonda gördüğümüz Snapdragon 765G işlemciden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenen telefon, 2 TB'ye kadar da microSD desteği sunuyor. Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonun 4.000 mAh'lık bataryası içinse herhangi bir hızlı şarj desteği açıklanmadı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, dörtlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de telefoto lens yer alıyor. Bu kamera kurulumunda hangi çekim modları olduğu ve tüketicilere neler sunulduğu da açıklanmadı.

ZTE Blade X1 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç, FHD+

6,5 inç, FHD+ İşlemci: Snapdragon 765G

Snapdragon 765G RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh

Tüm bu özellikleri ile duyurulan ZTE Blade X1'in fiyatı, 384 dolar olarak açıklandı. ABD'deki bir tüketici, bu akıllı telefona ayda sadece 16 dolar ödeyerek sahip olabilecek. Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi bu telefon, ABD pazarı için üretildi. Haliyle ürünün Türkiye'ye gelme ihtimali çok düşük.