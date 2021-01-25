OPPO A55 5G Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

OPPO, orta segment yeni telefonu A55 5G'yi duyurdu. İçinde bulunduğu sınıfta tüketiciyi memnun edecek özelliklere sahip telefon, 1 TB'ye kadar microSD desteğiyle de tüketiciyi memnun ediyor. OPPO A55 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Son dönemlerde piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla dikkat çekmeyi başaran OPPO, yeni akıllı telefonu "A55 5G"yi duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan telefon, içinde bulunduğu sınıfın hakkını verecek özelliklere sahip. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler vadediyor?

OPPO A55 5G'nin 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. 60 Hz standart ekran tazeleme oranı sunan çentikli yapıdaki bu ekran, 480 nit parlaklık değerine sahip. Yüzde 88,7 oranında ekran gövde oranı sunan cihazın 8 MP çözünürlük sunan bir ön kamerası bulunuyor. OPPO A55 5G'nin parmak izi okuyucu sensörü ise telefonun yan paneline monte edilmiş durumda.

OPPO A55 5G'nin tasarımı şu şekilde

OPPO'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek Dimensity 700 işlemciden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirilen telefonun microSD desteği ise 1 TB'ye kadar imkan sunuyor. Ayrıca telefonda, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Hızlı şarj desteği sunmayan telefonun şarj kapasitesi 10 watt olarak açıklandı.

OPPO A55 5G'nin arkasındaki kamera kurulumu ise pek çok tüketiciyi tatmin edecek türden. Bu bağlamda 13 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de portre odaklı kamera, telefonda bizleri karşılayan özelikler olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun bahsetmemiz gereken başka bir teknik özelliği ise ne yazık ki bulunmuyor.

OPPO A55 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+

6,5 inç büyüklüğünde HD+ İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB (1 TB'ye kadar microSD desteği)

128 GB (1 TB'ye kadar microSD desteği) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

Tüm bu özelliklere sahip OPPO A55 5G'nin Çin'deki fiyatı, 245 dolar olarak açıklandı. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.