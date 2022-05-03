ZTE Axon 40 Ultra’nın Çentiksiz Ekranı Sızdırıldı

Ünlü akıllı telefon üreticisi ZTE’nin yakın zamanda çıkacak olan amiral gemisi serisinin en güçlü üyesi Axon 40 Ultra’nın tasarımı sızdırıldı. Sızdırılan fotoğraflara göre cihaz aynı Samsung Galaxy S22 gibi çentiksiz yekpare bir ekrana sahip.

Ülkemizde çok da popüler olmayan ancak dünya piyasasında hatırı sayılır bir akıllı telefon üreticisi olan ZTE’nin yeni amiral gemisi ZTE Axon 40 Ultra, özellikleri dolayısıyla gerçekten duyunca dudak uçuklatan özelliklere sahip.

Bugün gerçekleşen bir sızıntıyla birlikte ZTE Axon 40 Ultra’nın dış görünüşü ortaya çıktı. Telefonun tasarımını sızdıran kişi, yaptığı paylaşımda telefonu bir hayli Samsung Galaxy S22 Ultra’ya benzetti ve hatta tam olarak ‘Mükemmelleştirilmiş Galaxy S22 Ultra’ tabirini kullandı. Peki neden?

ZTE Axon 40 Ultra, tamamen çentiksiz ve yekpare bir ekrana sahip

Sızdırılan görsellere göre ZTE’nin yeni amiral gemisinde çerçeve ve çentik bulunmayacak. Telefonun bu görüntüsü gerçekten de Samsung Galaxy S22 ultraya benziyor ancak biraz daha görsel ve kullanım açıdan daha iyi olan versiyonu diyebiliriz.

Üzerindeki yazıları anlamadığımızdan ve sadece ‘360 Hz’ yazısını gördüğümüzden cihazın 360 Hz ekrana sahip olacağı kesin. Bir de ek olarak cihazda geçmişte çıkan akıllı telefonlarda sıkça gördüğümüz ancak artık tarihe karışan bir özellik bulunuyor.

ZTE Axon 40 Ultra’yı akıllı televizyonunuza bağlayabilecek ve bir kumanda gibi kullanarak ‘zapping’ yapabileceksiniz. Bu özellik, Android tarihi boyunca amiral gemilerinin bir parçasıydı, ancak son birkaç yılda aşamalı olarak tedavülden kaldırıldı. Hatta bu özelliğe sahip son akıllı telefonlar Samsung’un S6 serisiydi.

Siz ZTE Axon 40 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.