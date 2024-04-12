ZTE, üst düzey özelliklerle donattığı yeni telefonu Axon 60 Ultra'yı duyurdu. Telefon, Çinli hükûmet görevlileri için özel olarak tasarlandı.

Çinli teknoloji devi ZTE, düzenlediği bir etkinlikte Axon 60 Ultra olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Çift uydu bağlantısı özelliğine sahip olan bu telefon, Çin hükûmeti görevlileri için tasarlandı. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor?

ZTE Axon 60 Ultra, 6.78 inç büyüklüğünde 1220p çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, IP68 suya ve toza dayanıklılık gösteriyor. Ekrandaki deliğe yerleştirilen selfie kamera ise 32 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda ZTE Axon 60 Ultra

ZTE'nin yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alıyor. Bu güç, kapasitesi açıklanmayan LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile destekleniyor. 80W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya ile donatılan telefon, 5.5G desteğine sahip. Ayrıca bu akıllı telefonda, ikili çalışma modu bulunuyor. Bu modlardan biri günlük kullanım, diğeri ise donanım kaynaklarının tam güçte kullanılmasını sağlıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Telefonun 50 MP ana kamera, OIS desteği sunuyor. 50 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve çözünürlük değeri açıklanmayan bir makro kamera da bu akıllı telefonda mevcut.

ZTE Axon 60 Ultra teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, 120 Hz, 1220p, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM Açıklanmadı Depolama Açıklanmadı Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP + makro kamera Batarya 6.000 mAh (80W) İşletim Sistemi Android 14

ZTE Axon 60 Ultra fiyatı:

ZTE, Çinli hükûmet yetkilileri için tasarladığı yeni akıllı telefonunun fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı.