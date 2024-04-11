realme, orta segmentteki yeni akıllı telefonu GT Neo 6 SE'yi duyurdu. Oldukça iyi özelliklerle donatılan akıllı telefon, fiyatı açısından da hiç fena değil.

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte "GT Neo 6 SE" isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta segment telefon, özellikleri ve hiç fena sayılmayacak fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

realme GT Neo 6 SE, 6.78 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bir ekranla donatıldı. Bu ekran, normal çalışma modunda 1.600 nit tepe parlaklık değerine sahip. HDR modu açıldığı zamansa 6.000 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşılacak. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü de ekran altına entegre edilmiş durumda.

Karşınızda realme GT Neo 6 SE

realme'nin yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 16 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzü ile çalışan telefon, 100W hızlı şarj destekli 5.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. realme'ye göre GT Neo 6 SE, yüzde 50 şarj seviyesine sadece 12 dakikada ulaşabilecek.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Yapay zekâ ile de desteklenen bu kamera kurulumunda OIS destekli 50MP Sony IMX882 ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 8MP Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Telefonun selfie kamerası ise 32 MP çözünürlük vadediyor.

realme GT Neo 6 SE teknik özellikleri

Ekran 6.78 inç, 1.5K (2780 x 1264 piksel), 120 Hz, 1.600 nit (HDR ile 6.000 nit) İşlemci Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 RAM 8-12-16 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 32 MP (Sony IMX615) Arka Kamera 50 MP (Sony IMX882) + 8 MP (Sony IMX355) Batarya 5.500 mAh (100W) İşletim Sistemi Android 14 (Realme UI 5.0)

realme GT Neo 6 SE fiyatı: