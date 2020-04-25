ZTE'nin Yeni Orta Düzey Telefonunun Görselleri Paylaşıldı

ZTE telefon serisine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bu sene içerisinde çıkması beklenen ZTE Blade V 2020'nin görselleri ve özellikleri paylaşıldı. Orta segment olan bu cihazın fiyatının çok cep yakmaması bekleniyor.

Telefon sektörüne gösterilen ilgi bir hayli fazla. Durum bu şekilde olunca da her geçen gün ortaya yeni cihazlar çıkıyor. Firmalar sektörün hızına yetişebilmek ve ayak uydurabilmek için sürekli bir üretim içerisinde diyebiliriz. Bu firmalardan biri olan ZTE, geçtiğimiz ay dünyanın en hafif 5G telefonu olan Axon 11 5G'yi tanıtmıştı, bugün de yeni bir telefonla karşımıza çıktı.

ZTE'nin önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni orta düzey telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. ZTE Blade V 2020 olarak bilinen bu yeni telefonun görselleri ve özellikleri Twitter üzerinden paylaşıldı. Görsellerden göründüğü üzere, kamera deliği bulunan FHD+ LCD ekran, çapraz olarak 6,53 inç uzunluğunda. Ekrandaki deliğe yerleştirilmiş kameraysa 16 MP çözünürlükle birlikte geliyor.

İşte ZTE Blade V 2020 Görselleri

Arka tarafa baktığımız zaman, cihazın kamera modülü ZTE'nin geçtiğimiz ay tanıttığı cihazı Axon 11 5G ile benzerlik gösteriyor. Bu kamera modülü dörtlü kamera için tasarlanmış. Dörtlü kameranın içerisinde 48 MP ana kamera, 8 MP ultra genişlik merceği, 2 MP makro kamera ve bir de ToF/ derinlik sensörü bulunuyor. Bu işlevselleşmiş kameralarla birlikte kaliteli fotoğraflar sunması beklenen cihazın arka tarafına parmak izi okuyucusu da eklenmiş.

Cihazın iç tarafını ele aldığımız zaman, telefona güç veren işlemci MediaTek Helio P70 olarak karşımıza çıkıyor. Helio P70 donanımı, 4 GB RAM ve 128 GB yerleşik depolama ile tamamlanmış. 128 GB bana yetmez diyenler için de cihazın hafızası microSD kart ile birlikte 512 GB'a kadar çıkıyor. Çok uzun süreler telefonunuzu prize bağlamadan kullanmanızı sağlayan 4000mAh batarya da cihazın en göze çarpan özelliklerinden biri diyebiliriz. Fiyat konusunda net bir miktar henüz belirtilmedi ancak Avrupa marketinde 279 euro (2106 lira + vergiler) gibi bir fiyata sahip olması bekleniyor.

ZTE Blade V 2020 Özellikleri: