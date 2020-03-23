Çinli teknoloji üreticisi ZTE, 5G destekli yeni telefonu "Axon 11 5G"yi duyurdu. 6.47 inç hiperbolik kavisli bir ekrana sahip olan telefon, kamera özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

ZTE, bugün düzenlediği bir etkinlikle yeni telefon modelini duyurdu. "Axon 11 5G" olarak isimlendirilen bu telefon, teknik özelliklerinin yanı sıra ultra kavisli ekranı ve 5G bağlantı desteğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dilerseniz hemen, ZTE'nin yeni telefonuna yakından bakalım.

ZTE'nin sabah saatlerinde duyurduğu Axon 11 5G, 6.47 inç büyüklüğünde bir hiperbolik kavisli ekrana sahip. Bu ekran, yine bir Çinli teknoloji üreticisi olan Oppo'nun Find X modelindeki ekranla benzerlik gösteriyor ve uzmanlar, hiperbolik kavisli ekranların maliyetinin çok daha yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Axon 11 5G'nin bu ekranı, üzerindeki küçük çentiğinde 20 MP çözünürlüğündeki ön kamera barındırıyor.

ZTE Axon 11 5G, Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci gücünü 6 ya da 8 GB kapasiteli RAM'lerle destekleyen şirket, depolama alanı olarak da 128 ya da 256 GB kapasiteyi tercih etmiş durumdalar. 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, tüketicilere 15 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda kare şekliyle dikkatleri üzerine çeken bir dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. 64 MP çözünürlüğündeki ana kameraya eşlik eden 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlüğündeki makro kamera ve 2 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü de bu kamera kurulumu içerisinde yer alıyor.

ZTE Axon 11 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.47 inç, hiperbolik eğimli

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

RAM: 6 GB, 8 GB

Depolama: 128 GB, 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Bağlantı: 5G

Batarya: 4.000 mAh

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan ZTE Axon 11 5G'nin dikkat çeken bir özelliği daha bulunuyor. Bu özellik, bu telefonun dünyadaki en hafif 5G telefon olması. Sadece 168 gram ağırlığında olan bu telefona sahip olmak istemeniz durumunda yapacağınız ödemeler ise şu şekilde karşımıza çıkıyor;

ZTE Axon 11 5G fiyatı