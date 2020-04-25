ZTE Blade 10 Smart’ın Görselleri Ortaya Çıktı

ZTE'nin Blade 10 Smart adında yeni bir orta düzey telefon çıkaracağı sızdırıldı. Cihazın görselleri ve fiyatı paylaşıldı. Blade V 2020'ye göre daha ucuz olan telefonun resmi çıkış tarihi bilinmiyor.

Son çıkan bir sızıntıya göre ZTE, Blade V 2020'nin yanı sıra Avrupa'da bir orta segment telefon daha çıkartmaya hazırlanıyor. Bu yeni cihaz ZTE Blade 10 Smart olarak piyasaya çıkacak ve Blade V 2020'den daha uygun bir fiyatta satılacak. Blade V 2020'nin fiyatının da çok pahalı olmadığı düşünülürse bu yeni cihazın bir hayli ucuz olacağını söyleyebiliriz.

Blade 10 Smart almayı düşünen müşteriler için 3 renk opsiyonu sunulacak. Müşteriler siyah, yeşil ve kırmızı renklerinden birini seçmek mecburiyetinde olacaklar. Ekranın çerçevesinde ön kamera için su damlası şeklinde bir çentik oluşturulmuş. Telefonun arka tarafında ise üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu üçlü kamera kurulumunun yanında bir de LED flaş konumlandırılmış. Ayrıca yine telefonun arka kısmında bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Bu parmak izi okuyucusunun konumlandırılması Blade V 2020'ye benzer olarak dizayn edilmiş.

Cihaz 199 eurodan satışa çıkacak:

Blade 10 Smart, ZTE'nin sık kullandığı ve aşina olduğumuz kırmızı renkli güç tuşunu de sağ tarafta barındırıyor. Bu kırmızı renkli güç tuşunun yanında bir de sesi kontrol etmemizi sağlayan ses tuşları bulunuyor. Cihazın içindeki işlemci, RAM ve dahili depolama gibi özellikler henüz bilinmiyor ancak cihazın Blade V 2020'ye olan benzerliği ve ondan daha ucuz olması göz önüne alınırsa özelliklerinin Blade V 2020'ye yakın ancak biraz daha düşük veya eşit olacağını söyleyebiliriz.

Sızdırılan bilgilerin arasında RAM'in 4 GB, depolamanın 128 GB olacağına dair söylemler bulunsa da dediğimiz gibi henüz kesinleşen bir şey yok. Cihazın en merak özelliklerinden olan fiyatı da sızdırılan bilgilerin arasında bulunuyor. Bu bilgilere göre cihaz 199 euro (1.500 lira + vergiler) fiyatıyla sevenlerinin ilgisine çıkacak.