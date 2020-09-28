Zynga, Popüler Çiftlik Oyunu FarmVille'in Fişini Çekiyor

Zynga, 2009 yılında yayınlanan fenomen oyunu FarmVille'in fişini çekeceğini duyurdu. Bu duyuru, bağımsız olarak verilmiş bir karar yerine bir zorunluluk. Çünkü Adobe'un Flash Player'a verdiği desteği kesecek olması, FarmVille'in en temel bileşenini ortadan kaldıracak.

Dünyanın en bilindik oyun geliştiricilerinden bir tanesi olan Zynga, popüler oyunlarından FarmVille'in fişini çekeceğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre oyunseverler, fenomen hale gelen çiftlik oyununa 31 Aralık'tan sonra erişemeyecekler. Böyle bir karar alınmasının nedeni ise Zynga'dan ziyade Adobe.

Adobe, yıllardır hayatımızın içerisinde olan Flash Player'a verdiği desteği ve bu yazılımın dağıtımını 2020 yılı sonunda keseceğini açıklamıştı. Haliyle de bu durum, Flash Player tabanlı oyun ve diğer tüm içerikleri doğrudan etkiliyor. Bu bağlamda çaresiz kalan Zynga da yıllar önce piyasaya sürülmesine rağmen hala çok popüler oyunu FarmVille'in fişini çekecek. Ancak şirket, oyuncuların FarmVille serüvenine devam edebilmeleri için yeni yollar hazırlamış durumda.

Oyuncular, FarmVille için ödeme yapmaya bir süre daha devam edecekler. Zynga'nın açıklamalarına göre ödeme sistemi, 17 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek. Oyuncular, bu tarihten sonra ödeme yapma ve ödeme alma imkanına sahip olmayacaklar. Ayrıca şirket, oyuncuların FarmVille ile kalan kısıtlı vakitlerini iyileştirmek için de yeni oyun içi etkinlikler hazırlıyor. Bu etkinliklerin neler olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Dileyen oyunseverler, FarmVille'in kapatılmasından sonra FarmVille 2: Tropic Escape ya da yaklaşmakta olan FarmVille 3'ü oynamaya devam edebilecekler. Ancak bu oyunların, orijinal FarmVille kadar sevilip sevilmeyeceği şu an için bilinmiyor. Zynga'nın açıklamaları, bu çiftlik simülasyonunun hayranlarını derin bir hüzne boğacak gibi görünüyor.