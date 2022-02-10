Zynga, Bu Yıl NFT Tabanlı Bir Oyun Çıkaracağını Açıkladı

Mobil oyun dünyasının dev ismi Zynga, ilk NFT tabanlı oyununu bu yıl çıkaracağını resmen açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan Matt Wolf, NFT tabanlı oyunları Mafia Wars gibi olabileceğini belirtti.

Mobil oyun dünyasının en büyük isimlerinden birisi olan Zynga, bugün oldukça önemli bir duyuru yaptı. NFT’lerin ve kripto paraların yükselişiyle oyun dünyasının da evrilmesinin konuşulduğu günlerde Zynga, ilk blok zincir ve NFT tabanlı oyununu bu yıl yayınlamayı planladığını duyurdu. Oyun hakkında da bazı detaylar paylaşıldı.

Milyar dolarlık mobil oyun stüdyosu, aslında kripto dünyasına atılacağının ilk sinyalini bugün vermedi. Şirket, geçtiğimiz yıl Blockchain Gaming’in başkan yardımcısı Matt Wolf’ü bünyesine katmıştı. Zynga’nın Wolf’ün de içinde olduğu ekiple geliştirdiği planlara NFT tabanlı oyunlar, daha önce gördüğümüz oyunlardan bağımsız olacak.

Oyunlar Mafia Wars gibi olabilir:

Axios’a konuşan Matt Wolf, yaptığı açıklamada yakında çıkacak blok zincir tabanlı oyunların Mafia Wars gibi olabileceğini ifade etti. Yine Zynga tarafından yayımlanan Mafia Wars, sosyal medya tabanlı bir oyundu ve grafiksel bir içeriğe yer vermiyordu. Oyuncular, kendi suç çetelerini genişletiyorlardı. Ayrıca Wolf, FarmVille gibi var olan oyunlara NFT eklemenin pek de mantıklı olmadığını belirtti.

Yakında Take-Two tarafından 12,7 milyar dolar karşılığında satın alımının tamamlanması beklenen Zynga, Wolf’ün açıklamasına göre blok zincir teknolojisini gelecek için büyük bir adım olarak görüyor. Wolf, daha önce New York Times’a yaptığı açıklamada insanlara kazanmak için oynama fırsatını vermeye inandıklarını ifade etmişti