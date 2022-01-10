En popüler PC ve konsol oyunlarını bünyesinde barındıran Take-Two Interactive, mobil oyun dünyasının önemli isimlerinden Zynga'yı satın almak için anlaşmaya vardı. Take-Two, bu satın alma işlemi için tam 12,7 milyar dolarlık ödemeyi kabul etti. Devir işlemleri, 2023'te tamamlanacak.

Başta Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption serileri olmak üzere piyasadaki en ikonik oyunların ciddi bir bölümünün çatı şirketi olan Take-Two Interactive, video oyun dünyasını sarsacak bir açıklamada bulundu. Şirket, yaptığı açıklamada mobil oyun dünyasının en önemli ismi olan Zynga için tamı tamına 12,7 milyar dolar ödeme yapmayı kabul ettiğini, bu anlaşma kapsamında şirketin tamamının satın alınacağını duyurdu. Devir işlemleri, 2023 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak.

Zynga, mobil oyun dünyasının en popüler yapımları arasında yer alan FarmVille ve Empires & Puzzles gibi oyunların sahibi pozisyonunda. Bugün duyurulan satın alma ile tüm bu popüler oyunlar, Take-Two Interactive bünyesine geçmiş olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, Zynga'nın alanında en iyisi olduğunu ve şirket bünyesinde çalışanların Take-Two bünyesine katılacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.

Türk oyun şirketi Peak Games de Take-Two bünyesine dahil olacak

Mobil oyun devi Zynga, Türkiye için ayrı bir öneme sahip. 2010 yılında kurulan ve mobil oyun dünyası için etkileyici projelere imza atan yerli mobil oyun şirketi Peak Games, 1,8 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir fiyata Zynga'ya satılmıştı. Yaşanan son gelişme, Peak Games'in de Take-Two Interactive bünyesine geçeceği anlamına geliyor. Ayrıca, yine Zynga tarafından satın alınan Gram Games, Rollic Games, Forgerhero ve Zerosum isimli yerli oyun şirketleri de Take-Two Interactive bünyesine katılmış olacak.

Yapılan anlaşma yalnızca Take-Two'yu değil, Zynga'yı da memnun etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CEO Frank Gibeau, bu anlaşmanın her iki taraf için de fayda sağlayacağını söyledi. Bu güç birliği ile yepyeni işler yapacaklarının altını çizen Gibeau, mobil oyunlar ile dünyayı birbirine bağlama misyonlarına Take-Two ile daha etkili bir şekilde ulaşabileceklerini ifade etti.