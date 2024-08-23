Son birkaç gündür oyun dünyasının konuştuğu tek şey olan Black Myth: Wukong’un satış rakamları açıklandı. Oyun, yalnızca 3 günde 10 milyon kopya sattı.

Çin merkezli oyun şirketi Game Science imzası taşıyan Black Myth: Wukong, 20 Ağustos 2024 günü resmen piyasaya sürülmüştü. PC ve PS5 için gelen yapım, o günden beridir de âdeta dünyayı kasıp kavuruyordu. Öyle ki Palworld’ü geçerek Steam’in en çok eş zamanlı oyuncuya sahip 2. oyunu olmayı bile başardı.

Oyunun popülaritesi hız kesmeden devam ederken bugün geliştiriciden bir açıklama geldi. Game Science, Black Myth: Wukong’un ne kadar sattığını açıkladı.

Sadece 3 günde 10 milyon kopya sattı, tüm platformlarda 3 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaştı

Açıklamaya göre Black Myth: Wukong, dünya çapında tüm platformlarda 10 milyon kopya satmayı başardı. Çıkalı sadece 3 gün olduğunu düşündüğümüzde bunun inanılmaz bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra hem PC hem de PlayStation’daki eş zamanlı oyuncu sayısı da geliştirici şirket tarafından paylaşıldı. Buna göre Wukong, tüm platformlarda 3 milyon gibi yüksek bir eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

Çin mitolojisinden esinlenen, Destined One isimli karakteri kontrol ettiğimiz RPG türündeki yapımın başarısı devam edecek gibi görünüyor. Daha fazla rekor kırıp kırmayacağını göreceğiz. Oyunun Steam’deki oyuncu sayısı rekoru şimdilik 2 milyon 415 bin 714.