Flydigi'nin yeni Apex 4 Black Myth Wukong kumandası, dünyanın ilk kuvvet ayarlanabilir joystick'ini sunuyor.

Flydigi, oyun teknolojisine yenilik getiren Apex 4 Black Myth Wukong oyun kumandasını tanıttı. Dünyanın ilk kuvvet ayarlanabilir joystick’ine sahip bu kumanda, oyunseverlerin deneyimini kişiselleştirmek için bir dizi yenilik sunuyor.

Flydigi Apex 4, 30-100gf aralığında ayarlanabilir joystick direnci ve 1 ms tepki süresi ile dikkat çekiyor. Bu özellikler, oyunculara hem ultra hafif hem de daha stabil bir oyun deneyimi sağlıyor. Kumanda üzerindeki uyarlanabilir tetikler ve düşük aşınma özelliğine sahip Hall etkili çubuklar, hassasiyet ve kontrol açısından iyi bir performans sunuyor.

Flydigi Apex 4’ün performans detayları

Oyun kolu 1000Hz veri toplama hızına sahip olup, hem kablolu hem de kablosuz modlarda minimum giriş gecikmesi sağlıyor. 1500mAh bataryası uzun süreli oyun seansları için ideal. Ayrıca, tam renkli etkileşimli ekranı sayesinde oyuncular, RGB aydınlatma desenlerini özelleştirebilir ve oyun içi ayarları hızlıca yapabilirler.

Flydigi Apex 4, PC, Android, Smart TV ve Switch gibi birçok platform ile uyumlu olarak tasarlanmış. Xbox ve PlayStation konsollarını henüz desteklemese de, çoklu cihaz desteği ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Apex 4, oyun aksesuarları arasında yeni bir standart belirliyor.