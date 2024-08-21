Black Myth: Wukong, Çin'de PS5 Satışlarını Patlattı

Black Myth: Wukong, Çin'de PlayStation 5 satışlarını çok ciddi şekilde arttırdı. Konsolun satışları ikiye katlandı.

Son günlerde oyun dünyasının gündeminde olan iki konu var: Gamescon ve Black Myth: Wukong. Bir süredir mobil oyunlardan konsol ve bilgisayar oyunlarına yönelmiş olan Çinli oyun geliştiricilerin şu ana kadarki en başarılı yapımı olan Black Myth: Wukong, Çin'de ve diğer Mandarin konuşulan ülkelerde ciddi bir satış rakamına ulaştı ve Steam'de de en çok eş zamanlı oyuncuya sahip tek kişilik oyun rekorunu kırdı.

Öte yandan oyun sadece bilgisayarda değil PlayStation 5'te de oynanabiliyor. Şimdiye kadar tercihlerini mobil oyunlardan yana kullanan Çinli oyunseverlerin oyuna olan ilgisi, Sony'nin de yüzünü güldürmüş durumda. Zira oyun nedeniyle PS5'e olan ilgi büyük oranda arttı.

AliBaba'da PS5 satışları katlandı

Bloomberg'in haberine göre oyunun yarattığı büyük heyecan satış rakamlarına da yansımış durumda. Oyun çıkmadan önceki haftalarda Sony'nin bölgedeki satışları ciddi şekilde arttı ve iki katına çıktı. Ayrıca bir başka önemli perakendeci Taobao'da da en çok arananlar arasında PS5 yer aldı.

İşin ilginci Sony, ülkedeki oyunseverleri konsollara geçirmek için uzun süredir uğraşıyordu. Çinli geliştirici Game Science, Sony'ye ülkenin kapılarını sonuna kadar açmış gözüküyor. Yine de resmî satış rakamlarında platformlar arasında ayrım yapılmadığı için oyunun konsoldaki başarısı konusunda kesin bir şey söylemek çok kolay değil.