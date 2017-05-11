Dark Web’deki Site Sayısı Sadece 1,208,925,819,614,629,174,706,176 Adet!

İnternetin karanlık bir yüzünün olduğu herkesin malumudur. Ancak Matt Traudt isimli geliştirici "Dark Web" olarak bilinen ve arama motorlarında görünmeyen siteleri indeksleyen bir site yaptığını ileri sürüyor. Traudt'a göre Dark Web'deki site adedi 1,208,925,819,614,629,174,706,176.

İnternetin derinliklerinde; arama motorlarının indeksleyemediği sitelerin, karanlık işlerin döndüğü platformların tamamen şifrelenmiş ve bazı istihbarat servislerinin bile konrol edemediği “onion” ağlarının olduğunu biliyorsunuzdur. Daha önce bu tarz sitelerin ayrımını yapan bir yazı yayınlamıştık.

Matt Traud isimli bir geliştirici, bildiğimiz arama motorlarında indekslenmeyen “.onion” uzantılı siteleri gösteren bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama hem çevrimiçi hem de çevrimdışı domainleri listelediği gibi üstüne “Private Onion Services” denilen ve ancak erişim izni ile çalışan ağları bile indeksine dahil ediyor. Matt Traudt, iddiasına göre sadece öğleden sonrasını ayırarak bu indeksi hazırlamış. Dark web’de illegal işlerin döndüğü ve iyi birşeyler bulamayacağınız bir gerçek. Traudt, “Burada karşılaşacaklarınız iyi şeyler olmayacaktır. Ancak bu sizin suçunuz değil” diyor. Geliştirici, dark web’de 1,208,925,819,614,629,174,706,176 adet site olduğunu ileri sürüyor. Bunların listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.