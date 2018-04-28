En Yaygın 3 Baş Ağrısı Nedeni ve Hissedildiği Bölgeler

Vücudumuz yaşadığı olaylara karşı tepki verme eğilimindedir. Bu tepki ise çoğumuzda baş ağrısı olarak kendini gösterir. Bu bağlamda sizler için hazırladığımız en yaygın 3 baş ağrısı nedeni ve ağrının hissedildiği bölgeleri gelin birlikte inceleyelim.

Çoğunlukla yaşadığımız baş ağrısını önemsemesek de, bu birçoğumuzun sıklıkla yaşadığı bir durumdur. Vücudumuzun yaşadığı olaylara bir tepkimesi olarak gösterilen baş ağrısı, aslında hissedildiği bölgeye ve ağrıya göre sebebini bize fısıldar. Bu noktada kimi ağrılar birkaç saat içinde kaybolurken, kimileri ise günler sürebilir. Ancak yapılan araştırmalara göre insanlar yaygın olarak 3 sebepten dolayı baş ağrı çekiyor. İşte o ağrı sebepleri ve hissedildiği bölgeler.

1. Sinüzit

Kişiye kimi zaman dayanılmaz derecede ıstırap veren bu ağrı türü, sinüslerdeki mukoza zarının iltihaplanması ve buna bağlı olarak mukus salgısının oluşamamasından kaynaklanır. Eğer bu sebepten dolayı muzdarip iseniz ağrı genel olarak alnınıza, kaşlarınıza, burnunuza, yanaklarınıza ve gözaltlarınıza vurur. Bu noktada kişiye göre çeşitlilik gösteren ağrı, hafif veya kuvvetli olabilir.

Burun tıkanıklığı veya akıntısı, bu belirtinin en yaygın özelliklerindendir. Diğer bir yandan, ağrının şiddetine göre yorgunluk ve bitkinlik hissetmeniz de çok muhtemeldir.

2. Tansiyon

Tansiyon yükselmesine bağlı olarak vücudumuzda belli başlı değişimler meydana gelebilir. Bu değişimlerden etkilenen beynimiz ise bize baş ağrısı olarak geri dönüş yapar. Çoğunlukla önemsemediğimiz baş ağrıları aslına bakarsanız bize çok önemli şeyleri ifade eder. Örneğin tansiyonun başa vurumu, bazı durumlarda müdahale edilmezse beyin kanaması tarzı ciddi risklere kadar gidebilir.

15 dakika ile 30 dakika arası süren tansiyon kaynaklı baş ağrıları; alında, boyunda ve genel olarak şakaklarda baş gösterir. Bunaltıcı bir biçimde olan baş ağrısı, sizlere tansiyonunuzun yükseldiğini fısıldar.

3. Migren

Baş ağrıları içerisinde şüphesiz ki en sıkıntılı olan migrenin yarattığı baş ağrısıdır. Bunun yanı sıra sıradan bir baş ağrısı olmayıp tedavisi mümkün nörolojik bir hastalık olan migren, doktora en fazla başvurulan rahatsızlıklardan biridir. Genel olarak genç kadınlarda görüldüğü saptanan ağrı, zonklayıcı ve keskin bir acıya sebebiyet verir.

4 saat ile 72 saat arası sürebilen bu keskin ağrı; alnınızda, şakaklarınızda, gözlerinizde ve ağız bölgenizde varlığını gösterir. Ağrının şiddetine göre mide bulantısı ve baş dönmesi yapan migren, en çok çözüm aranan hastalıklar arasına da girmiştir.

Farklı bölgeler ve derinliklerde yaşanılan baş ağrıları, dediğimiz gibi bize ağrının sebebini fısıldayabiliyor. Yaygın olarak yaşanılan bu baş ağrılarının tepki verdiği bölgeleri bilerek hareket etmeniz halinde, ağrınızın doğru ilaç ve tedavi ile daha çabuk geçmesini sağlayabilirsiniz.