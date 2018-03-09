Son sekiz aydır Japonya’daki Kisarazu kentinin yakınlarındaki çiftlikler, ürkütücü görünüme sahip robot kurtlar tarafından korunuyor. Ancak “Süper Canavar Kurt” adı ile tasarlanan bu kurtlardan çekinmeyin, çünkü insanları kaçırmak için tasarlanmadılar.

1800’li yılların başlarına geldiğimizde Japonya’daki kurt nüfusu tükendi. Bunun nedeni ise devlet destekli bir kıyım kampanyasıydı. Çünkü çiftlikler, hayvanlar, pirinç ekinleri kurtlar tarafından tehdit altında kalıyor ve insanlar onlara karşı koyamıyorlardı. Aradan 200 yıl geçti ve insanlar, şimdi kurtlarla tarlalarını koruyorlar, fakat bu kez robot versiyonlarıyla.

Araştırmalara göre çiftliklerden diğer hayvanları uzak tutmak için elektrikli çitler örmek bile sahte bir kurt koymaktan daha işlevsiz kalıyor. Bu nedenle Japon çiftçilerinin yeni gözdesi olacak Süper Canavar Kurt adıyla tasarlanan bu robotlar, yakında seri üretime girecek.

Bir insanı güldüren, sinsi bir yırtıcıyı düşündüren bakışlarıyla Süper Canavar Japon Kurdu:

Bu kurtlar sizi biraz eğlendirmiş olabilirler ancak koyuldukları alanın yaklaşık 1 kilometre çapındaki çevresini tehlikelerden arındırıyor. Ancak hareketsiz oldukları için aynı alana birden fazla koyarak işi garantiye almak zorundasınız.

Tanesi 4 bin 840 dolar olan canavar kurt robotları, aynı zamanda aylık olarak kiralanabiliyorlar. Çirkin tüyleri, Japon pazarından ucuza alınmış maskesi ve kan kırmızı yerine çilek kırmızısı gözleriyle etrafına tehdit saçıyor. Fakat bitkileri koruyor mu? Koruyor.

BBC’ye göre bu robot, yakınlarında bir hareketlilik algıladığında uluma, silah sesi, insan sesi gibi sesler çıkartıyor. Hatta robotlar insanları da ayırt etmiyorlar. Yani eğer Japonya’da çiftlik kurmayı düşünüyor ve bu robotları kullanmayı planlıyorsanız, aklınızdan çıktıkları anda korkmaya hazır olun.