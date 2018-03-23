PUBG’nin PC versiyonu 69 TL’den satılıyor. Üstelik sistem gereksinimleri sebebiyle PC'niz, oyunu kaldıramayabiliyor. Peki, bu oyunu ücretsiz ve kasmadan oynamak için ne yapmak gerekiyor?

2017 yılına damgasını vurduktan sonra tahtı Fortnite: Battleroyale tarafından sallanmaya başlayan PUBG, her ne kadar eski şöhretinden uzaklaşmış olsa da, hala sağlam bir oyuncu kitlesi tarafındn takip ediliyor. Fortnite’ın bu kadar hızlı bir şekilde PUBG’ye yetişmesinin ardında pek çok sebep var, ancak en önemli sebep oyunun paralı olması. Steam üzerinde 69 TL’ye satılan ve yüksek sistem gereksinimi isteyen oyun, ister istemez büyük bir oyuncu kitlesinden yoksun bir şekilde yola devam ediyor. Peki, PUBG’yi PC üzerinde ücretsiz olarak oynamak ister miydiniz?

Eminim ki pek çok kişinin cevabı evet olacaktır. Bugün sizlere PUBG’yi PC üzerinden ücretsiz oynamak için ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bildiğiniz gibi Tencent, kısa süre önce PUBG’nin mobil versiyonunu Android üzerinden ücretsiz yayınladı. Bu oyunu akıllı telefondan oynamak güzel olsa da kontrol etmesi çok zor oluyor. Peki, doğru destekleri sağlayan bir Android Emulator yardımıyla, bu mobil oyunu PC üzerinden oynasak nasıl olur? Oyunun şu anda HD VE Full HD versiyonları geliştirme aşamasında, ancak şu anki haliyle bile PC üzerinden PUBG Mobile’i oynamak çok zevkli oluyor.

Gelin, sizlere PUBG’yi PC üzerinde ücretsiz oynamanız için gerekli adımları anlatayım:

PUBG’yi PC Üzerinde Nasıl Ücretsiz Oynarım?

Bunun için öncelikli olarak bir Android Emulator’e ihtiyacımız var. Her emulatör oyunu doğru şekilde çalıştırmıyor. Ben oyunu Nox Player üzerinde kurdum. Çok da güzel oldu.

Bunun için öncelikle Nox’un websitesinden Android Emulator’ü indirip kurmanız gerekiyor.

Android Emulator’ü indirip kurmanız gerekiyor. Kurulum tamamlandıktan sonra, buraya tıklayarak PUBG’nin APK’sını bilgisayarınıza indiriniz.

tıklayarak PUBG’nin APK’sını bilgisayarınıza indiriniz. APK dosyasını indirdikten sonra, APK’yı kurmuş olduğunuz NOX Player’ın Android anasayfasına sürükleyip bırakınız.

Nox, bu APK’yı kurdu.

Anasayfada çıkan PUBG Mobile oyunun simgesine tıklayınız.

İlk başta yaklaşık 600 MB’lık bir güncelleme yapacak.

Bu güncelleme bittikten sonra, oyuna girebilirsiniz.

Nox Player’da oyuna girdikten sonra sağ tarafta yer alan kontrollerin en üstten ikinci simgesi olan Keyboard Control’e tıklayınız.

Burada yer alan özelliklerle kendinize uygun bir düzen kurabilirsiniz. “V” harfi dışında kendi keyfinize göre klavye tuşları atabilirsiniz. (V’nin önemli bir görevi var. Kafalar karışmasın diye onu ayırdım.)

Oyuna girdiğinizde karakterinizi WASD tuşları ile kontrol edebilirsiniz.

Karakterin normal PC oyunlarında olduğu gibi mouse kontrolünde hareket etmesi için “V tuşunu kullanmanız gerekiyor.

Keyboard Control’ün en altındaki “Opacity Setting” seçeneği ile ekranın üzerinde çıkan kontrol kısayollarının saydamlığını ayarlayabilir, isterseniz tamamen gizleyebilirsiniz.

Kendi yaptığım testlerde, oyunun PC versiyonunda yaptığım pek çok şeyi yapabildiğimi fark ettim. Normal olarak grafik konusunda ana oyundan eksiklikleri var, ancak amaç “PUBG” oynamaksa, oyunun mobil versiyonu bu işin altından kalkabiliyor.