OFİSLERİN BİTKİ ÖRTÜSÜ OLACAK KASASIZ PC | Casper AIO A870 İncelemesi

Masanızdaki kablo kalabalığına son vermeye hazır mısınız? Casper iş birliği ile hazırladığımız bu videoda, yerli hepsi bir arada PC Casper Nirvana AIO A870'i detaylıca inceledik.

27 inç boyutunda devasa bir 2K QHD (2560 x 1440) IPS panele sahip olan cihazın ekranını 120 mm yukarı-aşağı hareket ettirebilir, 90 derece döndürerek dikey formda kod yazabilir veya doküman okuyabilirsiniz.

İçerisinde 13. Nesil Intel işlemciler ve yapay zeka destekli Core Ultra 7 255H gibi güçlü seçenekler barındıran bu cihaz, 32 GB DDR5 RAM ve PCIe 4.0 SSD desteği ile hız sınırlarını zorlarken, arka kapağının kolayca açılması sayesinde ileride donanım yükseltmesi yapmanıza da olanak tanıyor.

Harici bir ekran kartı olmasa da dahili Intel Arc 140T GPU ile temel seviye oyun ihtiyaçlarını karşılayabilen AIO A870, temiz masa konsepti arayanlar için ideal bir çözüm.

Casper Nirvana All in One A870 özellikleri: