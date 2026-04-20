OFİSLERİN BİTKİ ÖRTÜSÜ OLACAK KASASIZ PC | Casper AIO A870 İncelemesi

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Masanızdaki kablo kalabalığına son vermeye hazır mısınız? Casper iş birliği ile hazırladığımız bu videoda, yerli hepsi bir arada PC Casper Nirvana AIO A870'i detaylıca inceledik.

27 inç boyutunda devasa bir 2K QHD (2560 x 1440) IPS panele sahip olan cihazın ekranını 120 mm yukarı-aşağı hareket ettirebilir, 90 derece döndürerek dikey formda kod yazabilir veya doküman okuyabilirsiniz.

İçerisinde 13. Nesil Intel işlemciler ve yapay zeka destekli Core Ultra 7 255H gibi güçlü seçenekler barındıran bu cihaz, 32 GB DDR5 RAM ve PCIe 4.0 SSD desteği ile hız sınırlarını zorlarken, arka kapağının kolayca açılması sayesinde ileride donanım yükseltmesi yapmanıza da olanak tanıyor.

Harici bir ekran kartı olmasa da dahili Intel Arc 140T GPU ile temel seviye oyun ihtiyaçlarını karşılayabilen AIO A870, temiz masa konsepti arayanlar için ideal bir çözüm.

Casper Nirvana All in One A870 özellikleri:

  • Ekran: 27 inç IPS, 2560x1440 (2K), 300 nit
  • İşlemci: Intel Core i7-13620H / Core 5 210H / Core Ultra 7 255H
  • Ekran Kartı: Dahili Intel GPU
  • RAM: 32 GB DDR5
  • Depolama: 1 TB NVMe SSD
  • Bağlantılar: USB, Type-C, HDMI, DisplayPort, Ethernet
  • Kablosuz: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.4
  • Kamera: FHD Gizlenebilir Webcam
  • Hoparlör: Stereo (Dolby destekli)
Sürücüler Dikkat: ''Kırmızı Yol'' Nedir, Ne Anlama Geliyor ve Ne İşe Yarıyor?

Sürücüler Dikkat: ''Kırmızı Yol'' Nedir, Ne Anlama Geliyor ve Ne İşe Yarıyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

