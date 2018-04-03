YouTube'un Hem Reklamsız Hem de İnternet Olmadan Kullanılmasını Sağlayan Uygulama!

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YouTube reklamlarından ebediyyen kurtulmak ve diledikleri videoyu diledikleri zaman internet bağlantısı gerektirmeden izlemek, tüm YouTube kullanıcılarının hayali. Newpipe, bu hayali gerçeğe dönüştürüyor.

Google, videoları reklamsız ve çevrimdışı şekilde izlemek isteyenler için YouTube Red servisini başlatmıştı. Fakat YouTube Red yalnızca birkaç ülkede kullanılabilmekte, ayrıca sırf reklam görmemek için aylık 10 dolar ödemek de herkese uygun olmayabilir. Fakat Android kullanıcılarının reklamlara takılmadan YouTube sefası sürecekleri bir uygulama bulunuyor.
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Newpipe uygulaması ile Google Play Hizmetleri’ne bağlanmadan YouTube’a erişebilirsiniz. Dolayısı ile Google, YouTube içindeki aktivitelerinizi izleyemez. Gizlilik endişesi duyanlar için muazzam bir özellik. Videoları reklamsız bir şekilde izlemenize olanak sağlayan uygulama, ayrıca video indirme ve çevrimdışı izleme özelliklerine de sahiptir.

Tahmin edebileceğiniz gibi Google, YouTube’un tüm para kazanma platformlarını tıkayan bu uygulamayı Play Store’da barındırmıyor. Fakat dilerseniz üçüncü taraf bir uygulama mağazası olan F-Droid’i indirip, mağazayı açarak Newpipe uygulamasını indirebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için ‘bilinmeyen kaynaklardan yükle’ özelliğini açmanız gerekiyor.
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Eğer ek adımları atlamak istiyorsanız, Newpipe APK dosyasını indirebilir ve uygulamayı doğrudan cihazınıza da yükleyebilirsiniz. Fakat unutmayın; APK dosyasını indirerek yükleme işlemini gerçekleştirdiğinizde uygulama otomatik olarak güncellenmeyecektir. Geliştirici yeni bir sürüm yayınladığında yeni APK’yı indirip yüklemeniz gerekir.

Kaynak : https://lifehacker.com/watch-youtube-videos-without-ads-for-free-with-this-and-1824262552
Etiketler: youtube, Newpipe
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