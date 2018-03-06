SAR Değeri En Yüksek ve En Düşük Telefonlar

Akıllı telefonlardan insanlara geçen radyasyon değerini ölçen SAR değeri en yüksek cihazlar belli oldu. Ayrıca aynı listenin en az değere sahip cihazlarına da ulaşabilirsiniz.

Akıllı telefonlar sağlığımıza ne kadar etki ediyor ya da ediyor mu? Bunları farklı açılardan tartışabiliriz. Örneğin, akıllı telefonlar psikolojik olarak bizleri nasıl etkiliyor? Her türlü soru için uzun uzadıya konuşmak mümkün, ancak bugün bu olayın fiziksel boyutuna bakacağız. Bir akıllı telefon çalıştığı sırada bizlere ne kadar zarar veriyor?

Piyasada bulunan her telefon, etrafına düzenli olarak radyasyon yayıyor. Biz telefonumuzu kulağımıza götürüp birisiyle muhabbete daldığımızda ise bu radyasyonu olduğu gibi beynimize alıyoruz. Bunun insan sağlığına zararlı etkileri olabileceği düşünülüyor, ancak bu noktada çalışmalar hala yetersiz kalıyor.

Bu işin teknik detayına girecek olursak, akıllı telefonlarda iyonlaştırıcı bir radyasyon yok. İyonlaştırıcı radyasyon, X ışınları, kızıl ötesi ve gama ışınları tarafından yayılan ve DNA’nın yapısını değiştirecek kadar güçlü etkilere sahip. Telefonlardan çıkan normal radyasyon ise iyonlaştırıcıya göre çok daha az etkilere sahip. Günümüz araştırmalarına göre insan sağlığına doğrudan bir etkisi bulunmayan iyi niyetli radyasyon, telefonlar dışında FM radyo dalgaları, mikrodalgalar, ısı, ışık gibi ürünlerde de yer alıyor.

Alman Radyasyon Koruma Federal Bürosu (BFS), en fazla ve en az radyasyon yayan akıllı telefonların listesini oluşturdu. Radyasyonun sağlığa zararını ölçmek için kullanılan özgül emilim oranı (SAR), tüm cep telefonu üreticilerinin açıklamak zorunda olduğu bir şey. Bu yüzden, bu tarz araştırmalar kolaylıkla yapılabiliyor.

Yapılan araştırma sonucunda markasız yan sanayi ürünlerini saymazsak, Çinli üreticiler OnePlus ve Huawei ile Nokia Lumia 630’un en yüksek SAR değerine sahip cihazlar olduğu düşünülüyor. Aynı listede iPhone 7, 10. sıradayken iPhone 8’i 12. sırada görüyoruz. Normalde güvenilir olarak kabul edilen SAR değeri 0.60 watt’ın üzerinde olmaması gerekiyor. OnePlus 5T’de bu oran 1.68 watt gibi çok yüksek bir değerde. Piyasada SAR Değeri en yüksek telefonlar:

OnePlus 5T (1.68)

Huawei Mate 9 (1.64)

Nokia Lumia (1.51)

Huawei P9 Plus (1.48)

Huawei GX9 (1.44)

Huawei Nova Plus (1.41)

Yüksek değerli akıllı telefonlar dışında, piyasanın en az SAR değerine sahip telefonları da bulunuyor. Özellikle Samsung’un bu konuda başarılı işler yaptığını görüyoruz. Yine de, bu alanda birincilik 0.14 watt’la Sony Xperia M5’e gitti. Piyasada SAR değeri en düşük telefonlar:

Sony Xperia M5 (0.14)

Samsung Galaxy Note 8 (0.17)

Samsung Galaxy S6 edge+ (0.22),

Samsung Galaxy S8 (0.26)

Samsung Galaxy S7 edge (0.26).

Google Pixel XL (0.28)

Akıllı telefon satın alırken SAR değerine dikkat etmek çok önemli. Telefonla geçireceğiniz zaman ve kullanım şeklinize göre, yüksek SAR değeri bulunan cihazlarda yanlışlıkla kendinize zarar verebilirsiniz.