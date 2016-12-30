Üçüncü Dünya Savaşı Çıkarsa Nasıl Öleceğiz?

Donald Trump'ın nükleer silahlar konusundaki açıklamaları ve devletler arasında gerginleşen ilişkiler, insanların "acaba üçüncü dünya savaşı çıkar mı" sorusunu sormalarına neden oluyor. Böyle bir şey olursa, dinozorlardan bile beter bir akıbetle karşı karşıya kalabiliriz.

Dünyanın süper güçleri Amerika, Çin ve Rusya arasındaki gerginlik her dakika tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 35 Rus diplomatı sınır dışı etmesi ve eski Amerika Başkanı Barrack Obama'nın, ABD seçimlerinde Rusların siber saldırısının etkisi olduğunu iddia etmesiyle işler iyice karıştı.

Şahsına-münhasır yeni Amerika Başkanı Donald Trump "Amerika Birleşik Devletleri, nükleer silah kapasitesinin gücünü ve sayısını artırmak zorunda." şeklinde bir tweet atınca, ortaya bolca komplo teorisi çıktı.

22 Aralık'taki açıklamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de benzer sözler sarf edince, insanların endişesi ekstrem boyutlara taşındı. Ne de olsa paranoyak olmamız takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor. Ünlü akademisyen Noam Chomsky bile, bu tür eylemlerin kıyamet günü saatini daha ileri aldığını düşünüyor.

Eğer böyle bir savaş çıkarsa, nükleer silahlar kullanılabilir. Dinozorlar meteorlarla dünyadan silindi, nükleer silahlar da insan ırkını dünyadan silebilir. Örnek vermemiz gerekirse ortalama bir hidrojen bombası, ortalama bir atom bombasından binlerce kat daha güçlü. Öyle ki, hidrojen bombasını atmadan önce gerekli tepkimeyi başlatmak için atom bombası kullanılıyor. Ancak bu şekilde gerekli ısı sağlanıyor.

Basit bir atom bombasının, Amerika'nın müttefiği İngiltere'nin Manchester şehrine atıldığını düşünelim. Aşağıdaki görsel sorularınızı yanıtlayacaktır. Evet; masanın altına saklanmak bir çözüm değil. Duvarları saf kurşun ve çelikten bir sığınak hayatınızı kurtarabilir.

Bomba patladıktan sonra anında buharlaşmazsanız (en koyu bölgede bundan kaçış yok), üçüncü derece yanıklarla acı verici biçimde can verebilirsiniz.

Ne olursa olsun, ilişkiler ne kadar gerginleşirse gerginleşsin asla ama asla bir savaş çıkmayacağını umuyoruz. Nükleer silahsızlanmanın da daha ileri boyuta taşınması gerek. Aksi takdirde, dünyanın sonu bizzat insanların elinden gelecektir.