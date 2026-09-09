Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Ttec ReCharger Powerbank

Ttec’in 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir powerbank’i, özellikle gün içinde telefonunun şarjı çabuk bitenler için iyi bir seçenek. Seyahatte, dışarıda ya da priz bulamadığınız anlarda şarj ihtiyacınızı karşılayan bu powerbank, önerilerimizden ilki oluyor.

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Hiksemi HS-RADIATOR-MH2 SSD Soğutucu

Alüminyum alaşımlı yapıya sahip olan Hiksemi soğutucu, ısı dağılımını iyileştirerek SSD sıcaklığını 20 dereceye kadar düşürmeyi vadediyor. M.2 2280 NVMe SSD’lerle uyumlu olan ürün, termal pedi sayesinde kolayca takılabiliyor.

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LOS CAJA Deri Laptop Kılıfı

Vegan deri dış yüzeyiyle şık bir görünüm sunan bu kılıf, su itici yapısı sayesinde kullanım sırasında oluşabilecek sorunlara karşı da ekstra koruma sağlıyor. Hafif ve ince tasarımı sayesinde çantada fazla yer kaplamayan ürün, 13 inç laptop'larla uyumlu.

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S-link SL-BT306 Çift USB FM Transmitter

Aracınızda kablosuz müzik dinlemeniz ve aynı anda cihazlarınızı şarj edebilmeniz için tasarlanan S-Link SL-BT306 Bluetooth FM Transmitter, çakmak girişine takılıyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde hızlı ve stabil bağlantı sağlayan SL-BT306, yolculuk boyunca kesintisiz müzik keyfi yaşamanıza yardımcı oluyor.

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Lecoo EH104 Kablolu/ Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık

Sıradaki ürünümüz, fiyat performans oluşuyla ön plana çıkan Lecoo EH104 kulaklık. Type-C bağlantısı sayesinde uyumlu telefon, tablet ve bilgisayarlara doğrudan bağlanabilen model, stereo ses çıkışı ve gürültü önleyici kulaklık başlıklarıyla daha iyi bir dinleme deneyimi sunuyor.

Üzerindeki kontrol panelinden ses seviyesini ayarlayabilirken, dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri ve çevrim içi toplantılarda da kullanılabiliyor.

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Kiwi J55 7510 Mor Türk Kahve Makinesi

4 fincan kapasitesi ile tek seferde birden fazla kahve yapabilme imkânı sunan Kiwi Türk Kahve Makinesi, otomatik kapanma özelliği sayesinde enerji tasarrufu sağlıyor.

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Philips SPK7448 Optik Kablosuz Mouse

10 metreye kadar 2,4 GHz kablosuz bağlantı sağlayan Philips mouse, sessiz yapısı ile birçok kullanıcının tercihi oluyor. 1600 DPI'a kadar ayarlanabilen bu ürün, sadece 58 gram ağırlığında.

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TP-Link UB500 Bluetooth 5.4 Nano USB Adaptör

Sıradaki ürünümüz, bilgisayarında Bluetooth bağlantısı bulunmayan kullanıcıların kulaklık, hoparlör ve diğer cihazlarını kullanabilmesini sağlayan Bluetooth adaptörü. USB üzerinden bilgisayara bağlanan ürün, Bluetooth desteği olmayan masaüstü bilgisayar ve notebooklara kablosuz bağlantı özelliği kazandırarak kablo kalabalığını azaltıyor.

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Klasse Çift Renk Mousepad

80 x 40 cm genişliğindeki yapısıyla hem mouse hem de klavye için geniş bir kullanım alanı sunan Klasse mouse pad'in PU deriden üretilen su geçirmez yüzeyi, üzerine dökülen kahve veya su gibi sıvıların kolayca temizlenmesine yardımcı oluyor. Çift taraflı kullanılabilen ürün, kaymaz tabana ve dikişli kenarlara sahip.

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Mercusys MW300UH 300 Mbps Kablosuz Ağ Adaptörü

Daha güçlü sinyal iletimi ve alımı sağlamak için iki adet yüksek kazançlı harici antene sahip olan MW300UH, stabil bir bağlantı almanıza yardımcı oluyor.

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