Volkswagen ve Skoda'nın Göz Bebeği 1.0 TSI Motor Alınır mı? İşte Avantajları, Dezavantajları ve Kronik Sorunları!

Otomobil dünyasında "küçük hacimli motor" dendiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biri olan 1.0 TSI 116 PS, özellikle Volkswagen ve Skoda modellerinde karşımıza çıkıyor. Peki, bu 3 silindirli ünite gerçekten uzun ömürlü mü yoksa sadece bir ekonomi odaklı bir tercih mi?

Otomobil piyasasında son yıllarda yaşanan "hacim küçültme" akımının en başarılı örneklerinden biri olan 1.0 TSI 116 PS motor, bugün yollarda gördüğümüz pek çok Volkswagen, Skoda ve Seat otomobillere hayat veriyor.

Pek çok sürücü, 3 silindirli ve 1.0 litre hacmindeki bir motorun bu kadar büyük kasaları taşıyıp taşıyamayacağı konusunda şüpheci yaklaşıyor. Ancak bu motor, kağıt üzerindeki verilerden çok daha fazlasını sunan bir mühendislik harikası olarak dikkat çekiyor. Gelin bu popüler motoru yakından inceleyelim.

1.0 TSI 116 PS motor teknik özellikleri

1.0 TSI 116 PS motor, turboşarj desteği sayesinde küçük hacminden yüksek verim almayı amaçlayan bir ünite olarak karşımıza çıkıyor. 3 silindirli bu motor, özellikle alt devirlerde sunduğu tork ile şehir içi kullanımda oldukça çevik bir karakter sergiliyor. Tabii küçük hacim, düşük yakıt tüketimi olarak karşımıza çıkıyor.

1.0 TSI 116 PS motorun avantajları

Bu motorun en büyük avantajı kuşkusuz yakıt ekonomisi ve vergi avantajıdır. Türkiye'deki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) diliminde en alt sıralarda yer alması, işletme maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor. Ayrıca 200 Nm tork, aracın ara hızlanmalarında sürücüsünü üzmeyecek bir performans sunmasını sağlıyor.

Hafif yapısı sayesinde aracın ön aksındaki ağırlığı azaltan bu motor, sürüş dinamiklerine de olumlu katkı sağlıyor. Özellikle şehir içi trafiğinde dur-kalk yaparken düşük yakıt tüketimiyle bütçe dostu bir profil çiziyor.

1.0 TSI 116 PS motorun dezavantajları ve kronik sorunları

3 silindirli motorların doğası gereği, 4 silindirlilere göre daha fazla titreşimli çalıştığı bir gerçektir. Rölantide ve ani hızlanmalarda kabin içine gelen bu karakteristik ses, bazı sürücüler için konfor kaybı olarak nitelendirilebilir.

Kronik sorunlar tarafında ise önceki yıllarda üretilen motorlarda su pompası kaçakları ve turbo aktüatör arızaları en çok konuşulan konulardır. Ayrıca motorun aşırı yük altında, yani yük doluyken ve yokuş çıkarken, yakıt tüketiminin beklenenden çok daha fazla artabileceği unutulmamalıdır.

1.0 TSI 116 PS motorlu araba bakarken yapmanız gerekenler

İkinci el bir 1.0 TSI 116 PS araç almayı düşünüyorsanız mutlaka servis geçmişine bakmalısınız. Bu motorlar küçük hacimli oldukları için yüksek basınç altında çalışırlar; dolayısıyla yağ bakımının zamanında yapılmış olması büyük önem taşır.

Ayrıca turbo hortumlarında yağlanma olup olmadığı ve aracın rölantideki devir dalgalanması kontrol edilmelidir. DSG şanzımanlı bir model bakıyorsanız şanzımanın vites geçişlerindeki sarsıntıları ve kavrama durumunu profesyonel bir ekspertize göstermeniz şiddetle önerilir.

1.0 TSI 116 PS motorlu bir otomobil alınır mı?

Eğer önceliğiniz şehir içi kullanım, düşük vergi ve ekonomik yakıt tüketimi ise 1.0 TSI 116 PS kesinlikle mantıklı bir tercihtir. Modern teknolojisi sayesinde eski nesil 1.6 atmosferik motorlardan çok daha performanslı hissettirdiği bir gerçektir.

Ancak sürekli uzun yola gidiyor, aracı tam yükle kullanıyor ve 3 silindir sesinden hoşlanmıyorsanız 1.5 TSI versiyona yönelmek daha doğru olabilir. Günün sonunda bu motor, "fiyat/performans" dengesini en iyi tutturan seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.

Sizce 1.0 litrelik motorlar büyük kasalar için yeterli mi yoksa "hacim her şeydir" diyenlerden misiniz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.