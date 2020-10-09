1 KM Farkla Kesilen Radar Cezası İptal Edildi: İşte Nedeni

Sinop'ta bir vatandaş, saatte 1 kilometre farkla radara girmesi nedeniyle aldığı 288 TL'lik trafik cezasını mahkemeye taşıdı. Sinop Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yapılan incelemelerde, 1 km/sa hızın trafik akışı içinde ayarlanmasının zor olduğu sonucuna ulaşıldı. Mahkeme, cezanın iptaline karar verdi.

Sinop'ta yaşamını sürdüren Özgür Bükcüoğlu isimli bir vatandaş, maksimum hız limitinin saatte 55 kilometre olduğu bir yolda, 56 km/sa hızla giderken radara yakalandı. 1 km/sa fark nedeniyle 288 TL para cezası yiyen vatandaş, cezanın iptali için dava açmaya karar verdi. Mahkeme, vatandaşı haklı bularak 288 TL'lik para cezasının iptaline karar verdi.

İnşaat mühendisi olarak yaşamını sürdüren Bükcüoğlu, Stat Yolu Caddesi üzerinde yediği trafik cezasını Sinop Sulh Ceza Mahkemesi’ne götürdü. Vatandaş, bu davayı açarken haklı olduğunu düşünüyor muydu bilinmez ancak mahkeme, yaptığı incelemeler sonucunda para cezasının iptal edilmesine karar verdi. Cezanın iptal nedeni, vatandaşın saatte 1 kilometrelik hız farkını trafik koşulları içerisinde sağlamasının zor olmasıydı.

Mahkeme, iptal kararına ilişkin kararını şu şekilde açıkladı; Tüm dosya kapsamı incelendiğinde şehir yerleşim yeri içinde otomobiller için hız limiti 50 km olup yüzde 10 yasal tolerans ile 55 km olduğu, başvuranın hız miktarının ise 56 km/hız olmakla birlikte hız sınırı sadece 1 km/sa aştığı sabittir. Aradaki 1 km/sa hızın sürücü tarafından yol durumuna göre trafik akışında ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergelerinde fark edilmeyecek kadar düşük bir değerde olduğu görülmektedir. Radar aracının kalibrasyonunun kontrolü olsa dahi 1-2 km/sa hata payının hava ve çevre koşullarına göre kabul edilebileceği anlaşılmakla birlikte, itiraz edenin itirazı yerinde görülerek, usulsüz düzenlenen tutanağın iptaline ve idari para cezasının kaldırılmasına dair karar tesis olunmuştur.