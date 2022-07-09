1,4 Milyon Yıl Önce Yaşamış Bir İnsana Ait Kemik Bulundu

İspanya’da yapılan kazılarda 30 Haziran 2022’de ele geçirilen ve bir insana ait çene kemiği olduğu belirlenen fosilin yaşı da tespit edildi. Bulgulara göre kemiğin sahibi, günümüzden 1,4 milyon yıl önce yaşamış. Ayrıca söz konusu fosil şimdiye kadar Avrupa’da keşfedilmiş en eski insan fosili olarak evrim tarihine geçti.

İspanya, Arapuerca Dağları’nda 30 Haziran’da bulunan insan çene kemiği fosili, bugüne kadar Avrupa kıtasında bulunan en eski insan fosili oldu.

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isimlerden Jose-Maria Bermudez de Castro, buldukları yeni çene kemiği üzerinde “tarihleme” çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Tarihleme çalışmaları sırasında, bulunan fosillerin yaşını doğrulamak için başta karbon testi olmak üzere pek çok yöntem uygulanıyor.

Kesin sonuçlar 6 ila 8 ay sonra açıklanacak, eğer bilimsel yöntemlerle de doğrulanırsa keşif tarihi bir nitelik kazanacak:

1,4 milyon yıl önce yaşamış bir insanın çene kemiği @Atapuerca Vakfı

Bilimsel araştırmaların doğası gereği ulaşılan her bilgi, kesinliği kabul edilmeden önce farklı testlerle sınanıyor. Eğer 1,4 milyon yıllık bir fosilin gerçekten de bu yaşa sahip olduğu belirlenirse araştırmacılar, bunun tarihi bir keşif olacağını söylüyorlar.

Çene kemiğinin sahibi bizimle aynı türden birine, yani bir Homo sapiense değil:

Bugünkü İngiltere topraklarına giden ilk Homo sapiens'i temsilen yapılan bir balmumu heykel. @Ulusal Tarih Müzesi, Londra

Bildiğiniz üzere Homo (insan) sapiens (zeki), yani “zeki insan” adıyla anılan bir türüz ve onbinlerce yıldır, bizim dışımızda başka bir insan türü yeryüzünde yaşamadı. Türümüze ilişkin en eski kanıtlar sadece 200 bin yıl öncesine dayanırken bulunan çene kemiği fosili, bize dair en eski kanıttan bile 1,2 milyon yıl daha yaşlı.

Bugüne kadar yeryüzünde tespit edilmiş 21 farklı insan türü yaşadığı düşünülüyor. Bazı araştırmalar bu sayının 14 olduğunu öne sürse de biliyoruz ki söz konusu çene kemiği bir Homo sapiens’e ait değil. 1,4 milyon yaşında olduğu belirtilen fosilden önceki en yaşlı Avrupalı insan fosili 2007 yılında keşfedilmiş ve 1,2 milyon yıl öncesine tarihlenmişti, ancak bu fosilin hangi insan türüne ait olduğu hâlâ tespit edilemedi.

İspanya’da söz konusu keşfin yapıldığı Atapuerca, 2000 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve binlerce tarihöncesi fosilin keşfedilmeyi beklediği söyleniyor.