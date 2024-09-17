Çinli batarya üreticisi CATL, elektrikli otobüsler için yepyeni bir batarya geliştirdi. Bu batarya, 1 milyon kilometre veya 15 yıl kullanım ömrü sunuyor.

Elektrikli otomobil sektöründe tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahip bir gelişme yaşandı. Çin merkezli batarya üretim firması CATL, elektrikli otomobilleri belki de sorunsuz hâle getirecek bir batarya teknolojisi geliştirdi.

CATL tarafından geliştirilen yeni batarya teknolojisi, özellikle de elektrikli otobüsler için düşünüldü. Bu bağlamda; söz konusu bataryanın kullanıldığı bataryalar, olağanüstü kullanım ömrüne sahip olacaklar. CATL tarafından yapılan açıklamaya göre yeni bataryalar, tam 1 milyon kilometre veya 15 yıl kullanım ömrü sunacaklar.

Sektördeki en yüksek enerji yoğunluğuna ulaşıldı!

CATL'ın yaptığı açıklamaya göre yeni batarya teknolojisi, sadece uzun ömürlü değil. Aynı zamanda sektördeki rekor enerji yoğunluğu miktarına da ulaşılmış durumda. Yapılan açıklamaya göre 175 Wh/kg seviyesinde olan enerji yoğunluğu, elektrikli otobüslerin menzillerini ciddi anlamda artıracak. Üstelik bu bataryalar IP69 sertifikası gibi özellikleriyle ultra dayanıklı bir yapıda olacaklar.

CATL, yeni batarya teknolojisi için daha şimdiden 13 firma ile anlaştı. Yapılan açıklamaya göre yeni bataryalar, ilk aşamada bile 80'ten fazla elektrikli otobüs modelinde kullanılabilir olacak. Bu da CATL'ın yeni batarya teknolojisinin daha şimdiden benimsendiğini ve gelecek vadettiğini gözler önüne seriyor.