1 Milyon TL ve Altına Alınabilecek En Sorunsuz İkinci El Otomobiller

İkinci el otomobil pazarında temiz ve sorunsuz bir araç bulmak oldukça zor. Eğer 1 milyon TL kadar bütçeniz varsa gerçekten sorunsuz bir otomobil bulmak için biraz araştırma yapmak gerekiyor.

1 milyon TL bütçe, ikinci el pazarında hâlâ oldukça geniş bir seçenek sunuyor. Ancak yanlış bir model seçmek, bütçenizi sanayi yollarında eritmenize neden olabilir.

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Peki 1 milyon TL bütçe ile ikinci elde hangi otomobillere bakılabilirsiniz?

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Toyota Corolla(E150 Kasa, 2007-2011)

Toyota Corolla E150, 1 milyon TL'lik bütçe söz konusu olduğunda akla gelen modellerden biri. Özellikle 1.6 litrelik atmosferik benzinli motor, karmaşık turbo sistemlerinden uzak yapısıyla uzun ömürlü kullanım açısından öne çıkıyor. Servis ve yedek parça konusunda kullanıcıyı fazla zorlamayan bu modelin ikinci el piyasası da hareketli olduğundan elden çıkarmak da kolay olabiliyor. Ancak bu modelde kronik boya atma sorunu olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Hyundai i20 (IB / 2014-2020)

Kompakt ve sade yapısıyla ikinci el piyasasının gözdelerinden biri de Hyundai i20. Bu bütçede rahatlıkla bulunabilen 1.2 MPi veya 1.4 MPi atmosferik benzinli motorlar, karmaşık elektronik veya mekanik dertler açmaz.

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Büyük bir performans beklentisi yerine düşük kullanım maliyeti ve günlük ulaşım için i20 oldukça mantıklı bir alternatif. Bu modeli satın almadan önce özellikle ön takım, servis geçmişi ve aracın kullanım şekli kontrol edilmeli.

Mitsubishi Lancer

Türkiye'de Corolla, i20 ve Civic kadar popüler olmasa da Mitsubishi Lancer, dayanıklılık arayanların değerlendirebileceği modellerden biri. Özellikle atmosferik benzinli motor ve manuel şanzıman kombinasyonu, mekanik yapının daha sade olması nedeniyle öne çıkıyor. 2026'daki ikinci el ilanlarında 1 milyon TL'nin altında 1.6 litrelik örnekler de bulunuyor.

Lancer'ın dezavantajı ise ikinci el piyasasının yeterince geniş olmaması. CVT şanzımanlı araçlarda da bakım geçmişinin ayrıca incelenmesi gerekiyor.

Renault Megane

Türkiye'de uzun yıllardır yüksek satış rakamlarına ulaşan Megane'ın en büyük avantajlarından biri servis ve yedek parça ağının geniş olması. 1.5 dCi motorlu Megane'lar düşük yakıt tüketimi nedeniyle ikinci elde oldukça ilgi görüyor. Ancak dizel otomobillerde kilometreden çok aracın nasıl kullanıldığı ve bakımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı önem taşıyor. EGR, DPF, turbo ve enjeksiyon sistemi gibi pahalı bileşenlerin durumu mutlaka kontrol edilmeli.

Mitsubishi Colt

Listenin daha az bilinen üyelerinden biri olan Mitsubishi Colt, Türkiye'de Clio, Fiesta ve Polo gibi rakiplerinin gerisinde kalsa da mekanik açıdan aslında güçlü bir model. Özellikle 1.3 litrelik atmosferik benzinli motor ve manuel şanzıman kombinasyonu, sade yapısı nedeniyle uzun süreli kullanım açısından dikkat çekiyor. Küçük boyutları sayesinde şehir içinde kullanımı da kolay olan Colt, popülerlik yerine mekanik sadeliğe önem verenlerin değerlendirebileceği modellerden biri.

Toyota Verso 1.6

SUV'ların yükselişe geçtiği dönemde MPV sınıfında kalan Toyota Verso, bugün daha az tercih edilse de dayanıklılık odaklı bir otomobil arayanların dikkatini çekebilir. Özellikle 1.6 litrelik atmosferik benzinli motor ve manuel şanzıman, modelin sade mekanik yapısının öne çıktığı kombinasyonlardan biri.

Fiat Egea 1.4 Fire

1 milyon TL ile daha yeni model yılına bakmak isteyenlerin değerlendirebileceği seçeneklerden biri Fiat Egea. Burada özellikle 1.4 Fire benzinli motorlu versiyon öne çıkıyor. Egea'nın çok sayıda ikinci el ilanının bulunması, farklı model yılı, kilometre ve donanım seçenekleri arasında seçim yapmayı kolaylaştırıyor.

1.4 Fire motorların yapısı gereği rutin yağ kontrolünü aksatmadığınız sürece cüzdanınızı üzmeyecek, en pratik yürütme maliyetine sahip seçenektir.

Bu fiyat değerlendirmeleri 2026 yılı içindeki ikinci el ilanları esas alınarak hazırlanmıştır. İlan fiyatları aracın yılına, kilometresine, donanımına ve kondisyonuna göre değişebilir.