Tesla ve Volkswagen gibi üreticilerin ortağı olduğu batarya üreticisi CATL, 10 dakika şarjla 400 kilometre menzil sunan yeni bir batarya tanıttı.

Tesla’nın en büyük batarya tedarikçisi CATL, bugün elektrikli otomobillerin en büyük kısıtlamasını ortadan kaldırmaya aday yeni bataryasını tanıttı. “Shenxing” adını taşıyan batarya, sadece 10 dakikalık şarj ile 400 kilometre menzil sunabiliyor. Tam kapasiteyle toplam menzil ise 700 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Bataryayı elektrikli otomobillerde görmeye başlamak içinse bir süre daha beklememiz gerekecek. Şirketin baş teknoloji sorumlusu Gao Han, sunumda yaptığı açıklamada bataryanın 2023’ün sonunda seri üretime geçeceğini, 2024 yılı içinde müşterilere teslim edilmeye başlanacağını paylaştı.

Peki bu batarya nasıl bu kadar yüksek menzil sunuyor?

Batarya, elektrikli otomobil sektöründe %35’lik pay ile en popüler teknoloji olan ve özellikle CATL’ın bu alanı domine ettiği lityum demir fosfat (LFP) türü bir batarya. Şirketin iddiasına göre de yeni Shenxing bataryası, bu türün en gelişmiş ve en hızlı şarj edilebilen bataryası olacak.

Çin merkezli CATL ve bu tür bataryayı üreten diğer şirketlerle birlikte Çin, lityum demir fosfat batarya üretimi ve tedariğinin ana üssü haline dönüştü. Batarya, özellikle uygun fiyatı ve kimyasal dengesi ile araç üreticileri tarafından yoğunlukla tercih ediliyor.

Yeni bataryanın teknik özellikleri tam olarak paylaşılmadı. Ayrıca CATL’ın müşterilerinin yeni bataryaya doğrudan geçiş yapıp yapmayacağı da henüz bilinmiyor. Tesla, CATL’ın LFP bataryalarını 2021 yılından itibaren kullanmaya başlamıştı.

CATL'ın bataryaları, BMW, Daimler AG, Hyundai, Honda, Li Auto, NIO, PSA, Tesla, Toyota, Volkswagen ve Volvo gibi pek çok büyük dev tarafından kullanılıyor.