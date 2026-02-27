Yeni Trafik Cezaları Resmî Gazete'de Yayımlandı: İşte Sürücüleri Bekleyen Kurallar!

7574 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandı. Böylelikle trafik cezalarında yeni dönem resmen başladı. Peki yeni kurallar kapsamında sürücüleri neler bekliyor?

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, araç sahibi vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar yayımlandı. "7574 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile bir süredir gündemde olan yeni trafik düzenlemeler, büyük çoğunlukla bugün itibarıyla yürürlüğe girmiş oldu.

7574 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hayatımızda neler değişti? Söz konusu düzenleme ile sürücüler nelere dikkat etmeli? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

İşte yeni "Trafik Kanunu"nda yer alan en önemli kurallar: