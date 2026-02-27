Yeni Trafik Cezaları Resmî Gazete'de Yayımlandı: İşte Sürücüleri Bekleyen Kurallar!

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, araç sahibi vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar yayımlandı. "7574 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile bir süredir gündemde olan yeni trafik düzenlemeler, büyük çoğunlukla bugün itibarıyla yürürlüğe girmiş oldu.
7574 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hayatımızda neler değişti? Söz konusu düzenleme ile sürücüler nelere dikkat etmeli? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
İşte yeni "Trafik Kanunu"nda yer alan en önemli kurallar:
- Stardart dışı plaka takmanın cezası 4.000 TL ve trafikten men etme.
- Plaka gizlemenin cezası 140.000 TL ve trafikten men etme.
- Aracı plakasız kullanmak 40.000 TL ve trafikten men etme, sürücü belgesi 30 gün iptal olacak.
- Aracı sahte plaka ile kullanmak 140.000 TL ve trafikten men etme, sürücü belgesi 30 gün iptal olacak.
- Takograf, taksimetre veya hız sınırlandırıcı kullanmamanın cezası 185.000 TL'ye kadar, ehliyet iptali ve trafikten men.
- Araç üzerinde mevzuata aykırı değişiklik yapmak 5.000 TL ve trafikten men.
- Abartı egzoz gibi yüksek ses çıkaran aykırılıklar için 16.000 TL ve trafikten men.
- Sürücü belgesi olmadan araç kullanma 40.000 TL.
- Sürücü belgesi geçici veya kalıcı olan iptal edilenlerin araç kullanması 200.000 TL. Araç sahibine 40.000 TL.
- Yolu kapatmak, yasaklı yollara girmek gibi hâllerde 180.000 TL'ye kadar.
- Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5.000 TL. Her seferinde katlanarak artacak.
- Dur ikazına uymamanın cezası 200.000 TL, trafikten men ve ehliyet iptali.
- Yasaklı madde etkisi altında araç kullanmak 150.000 TL, ehliyet iptali.
- Yasaklı madde kontrolüne itiraz etmek 150.000 TL, ehliyet iptali.
- En düşük radar cezası 2.000 TL. Üst limit 30.000 TL.
- Radar tespit cihazı kullanmanın cezası 185.000 TL.
- Geçiş önceliğine uyulmamasının cezası 46.000 TL.
- Kış lastiği kullanmamak 6.000 TL.
- Motosikletle akrobasik hareketler yapmanın cezası 46.000 TL.
- Yarış organizasyonu düzenlemek 16.000 TL, yarışmak 46.000 TL ve ehliyet iptali.
- Seyir hâlinde telefon kullanmak 5.000 TL.
- Emniyet kemeri ihlali 2.500 TL.