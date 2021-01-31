Amerika'da yaşayan ve henüz oldukça genç olan 10 yaşındaki GameStop yatırımcısı Jaydyn Carr, 2 yıl önce aldığı 60 dolarlık hisseden 3 bin 200 dolar kazandı. Carr, buradan elde ettiği gelirle şimdi de bir dijital oyun platformuna yatırım yapmayı planlıyor.

Son günlerde gündemi bolca meşgul eden ve Reddit'te organize olmuş bir grup küçük yatırımcının GameStop hisselerini uçurmasıyla sonlanan borsa manipülasyonu olayının kaybedenlerinin yanında pek çok kazananı da oldu. 10 yaşındaki küçük yatırımcı Jaydyn Carr da onlardan biri.

Büyük bir oyun sever olan Carr, GameStop'ı uygun fiyatlı bilgisayar oyunları almak için sık sık ziyaret ediyormuş. Oğlunun bilgisayar oyunlarına olan ilgisini fark eden annesi ise Carr'a hediye olarak 6.19 dolarlık 10 GameStop hissesi almış ve ona artık şirketin bir parçası olduğunu söylemiş. Anne, bu hediyenin asıl amacının ise oğluna borsa hakkında bir şeyler öğretmek olduğunu ifade etmiş.

Carr, sattığı GameStop hisselerinden elde ettiği gelirle yeni yatırımlar yapacak:

Son birkaç aydır GameStop hisselerindeki artışı takip eden anne Nina Carr, geçtiğimiz günlerde yaşanan ani sıçrayış sonrası oğluna durumu açıklamış ve ne yapmak istediğini sormuş.

Değerlenen hisselerini satma kararı alan Carr, 60 dolarlık yatırımından 3 bin 200 dolar kazanmış. Elde ettiği gelirin bir kısmını ayıran Carr, bin dolarını ise bir dijital oyun platformuna yatırım yapmak için kullanma kararı almış.

Carr, yatırım kararını 'Uzun vadeli yatırımlar önemli çünkü bu parayı böyle kazandım' sözleriyle açıklamış. Bu açıklamadan da anlıyoruz ki anne Nina Carr, oğluna hisse senedi alırken amaçladığı şeye de ulaşmış ve oğluna borsa hakkında bir şeyler öğretebilmiş.