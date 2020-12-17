Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Esnaf Destek Paketi ile ilgili ayrıntıları paylaşmıştı. Peki 1000 TL kira yardımı başvurusu e-Devlet’ten nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta yapılan kabine toplantısı sonunda, Covid-19 salgınından zarar gören esnaflar için destek duyurusu yapmıştı. Finansal açıdan sıkıntı yaşanan işletmelere üç ay boyunca büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde 500 TL kira desteği sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yardımın sadece işletme yerleri için kira ödeyen esnaflara yapılacağını belirtirken, 1 milyon 239 bin esnafa da 1000 TL’lik hibe desteği sunacağını ifade etmişti. Başvuru tarihi kesin olarak açıklanmasa da sürecin, önümüzdeki günlerde devreye girmesi bekleniyor.

1000 TL’lik hibe desteği ve esnafa kira yardımından kimler faydalanabilir?

Hibe desteği ve kira yardımından sadece işletmelerine kira ödeyen esnaflar yararlanabilecek. Kira ödemeyen işletmelere yardımda bulunulmayacak. Taksi, dolmuş ve servis işletmeleri, lokantalar, kadın ve erkek kuaförü, terzi, oto tamircisi, pastaneci, yurt, pansiyon, kreş ve düğün salonu işletenler, kira yardımından ve 1000 TL'lik hibe desteğinden yararlanabilecek.

Kira yardım ve hibe destek başvurusu nasıl yapılacak?

İşletmelere yapılacak kira yardımı ve 1000 TL’lik hibe destek başvurusu, yine e-Devlet üzerinden yapılacak. Sitede yoğunluk yaşanmaması için, Pandemi Sosyal Yardım başvurusunda uygulanan TC Kimlik numarasının son hanesine göre başvuru günlerinin açılması, yeniden uygulanabilir.

Bu hizmet e-Devlet’te açıldıktan sonra, başvuru yapacak kişilerden kimlik bilgileriyle birlikte bir form doldurmaları talep edilecek. Yapılan başvurular değerlendirmeye alındıktan sonra, belirlenen şartları yerine getiren işletmelere büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL kira yardımında bulunulacak. Esnaf, 1000 TL'lik hibe desteği için yine aynı prosedürü izleyecek.