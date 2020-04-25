Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına yapılacak 1000’er liralık desteği içeren sosyal destek programının 3.faz başvuru işlemleri başladı. Sosyal yardımdan hak kazanmak için hangi şartları sağlıyor olmanız gerektiğini ve nasıl başvuru yapacağınızı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına yapılacak 1000’er liralık desteği içeren sosyal destek programının 3. faz başvuru işlemleri başladı. Paket kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz etkilenen ailelere yardımda bulunulacak.

Sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar, başvurular incelendikten sonra 1000 liralık desteği almaya hak kazanıp kazanmadığını yine e-Devlet üzerinden görebilecek. İşte yardım paketi hakkında bilinmesi gerekenler.

Başvurular ne zaman alınacak?

e-Devlet’te ilgili sayfada yer alan bilgilere göre yoğunluk yaşanmaması için başvuru günleri, vatandaşların TC kimlik numarasına göre belirlenmiş durumda. Bu noktada TC kimlik numarasının son hanesine göre vatandaşların başvuru yapabileceği günler şu şekilde:

0 olan vatandaşlar pazartesi

2 olan vatandaşlar salı

4 olan vatandaşlar çarşamba

6 olan vatandaşlar perşembe

8 olan vatandaşlar cuma

ÖNEMLİ NOT: Cumartesi ve pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

Sosyal yardımdan kimler faydalanabilecek?

Bakanlık, 1000 TL’lik sosyal yardımın 3. fazından kimlerin yararlanabileceğini de açıkladı. Buna göre sosyal destekten yararlanmak için aşağıdaki şartları yerine getiriyor olmanız gerekiyor:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış alabilecek.

alabilecek. 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

yararlanamayacak. 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

faydalanamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

faydalanamayacak. İŞKUR İşsizlik Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.

Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal yardıma başvurmak için öncelikle e-Devlet hesabınızın bulunması gerekiyor. TC kimlik numarası ve şifrenizle e-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra takip etmeniz gereken işlemler şu şekilde:

e-Devlet'te yer alan ilgili sayfaya gidin.

İlgili sayfada karşınıza çıkan sekmede yer alan ‘Hizmete Git’ seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan formu doldurun.

Formu doldurduktan sonra başvurunuz, değerlendirme aşamasına alınacak. Yardım için her haneden yalnızca bir kişi başvuru yapabilecek ve aynı hanede farklı kişilerin başvuruları ‘tek bir başvuru’ olarak değerlendirilecek. Başvuru sürecinizi de yine e-Devlet üzerinden takip edebileceksiniz.