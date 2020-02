1911 yılında İsveçli bir şirketin çalışanları tarafından oluşturulan bir kısa film, Denis Shiryaev isimli bir YouTuber tarafından yeniden ele alındı. YouTuber, söz konusu kısa filme uyguladığı yapay zeka çalışması ile kısa filmi 4K 60 fps video haline getirmeyi başardı.

Yapay zeka teknolojileri, son dönemlerin en popüler girişimleri arasında bulunuyor. Hem fazlasıyla iyi hem de kötü amaçlar için kullanılabilen yapay zeka teknolojileri, bugün onlarca sektöre yeniden hayat veriyor. Hal böyle olunca da yapay zeka teknolojileri, teknoloji tutkunları tarafından da yakından takip ediliyor.

Şimdi sizlere, yapay zeka teknolojilerinden faydanılarak yenilenmiş bir kısa filmden bahsedeceğiz. Bu kısa film, orijinali 1911 yılında çekilmiş. Denis Shiryaev isimli bir YouTuber ise 1911 yılında çekilen görüntüleri yapay zeka ile güçlendirerek, 4K çözünürlüğünde ve 60 fps kaliteye ulaştırmaya başarmış.

İsveç merkezli bir şirket olan Svenska Biografteatern, 1911 yılında çalışanlarını ABD'nin New York kentine bir seyehat için gönderir. Şirket çalışanları, New York'ta her gördüklerini kamera ile kaydederler ve ortaya bu kısa film çıkar. Şimdiyse bir YouTuber, 1911 yapımı bu kısa filmi yeniden elden geçirdi. Yapılan çalışmaların, ortaya gerçekten iyi bir sonuç çıkardığını söyleyebiliriz.

YouTuber, 1911 yılında çekilmiş olan görüntülere 4K çözünürlük ve 60 fps yeteneği kazandırabilmek için "Gigapixel AI" isimli bir yapay zeka aracı kullandı. Ancak söz konusu film, bu haliyle yeterli değildi. Çünkü görüntülerin orijinali 1911 yılına aitti ve o dönemlerde renkli görüntüler yoktu. YouTuber, söz konusu kısa filmi renklendirebilmek için "DeOldify" isimli bir yapay zeka aracı daha kullandı.

1911 yılında çekilmiş kısa filmin orijinal versiyonu

Yukarıdaki görüntüleri izlediğinizde, görüntünün fps değerinin oldukça düşük olduğunu fark edeceksiniz. O dönemin şartları için iyi bile sayılabilecek bu görüntüler, ortaya ilk çıktığında sadece FHD kaliteye sahip olabilmesi için uğraşılmıştı. Ancak şu an, bu kısa filmin 4K çözünürlük ve 60 fps sunan versiyonunun olduğunu açıkça söyleyebiliyoruz.

109 yıllık kısa filmin 4K 60 fps versiyonu

YouTuber'ın yapay zeka çalışmasının fazlasıyla başarılı olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü yaklaşık 8 dakikalık video, sanki yeni çekilmiş ve çeşitli eskitme işlemleri uygulanmış gibi görünüyor. Ufak tefek hatalar tespit edilebiliyor ancak yine de karşımıza başarılı bir iş bulunuyor.