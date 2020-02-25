ABD Savunma Bakanlığı, savaş alanında yapay zekâ teknolojisi kullanımı konusunda bazı kararlar aldı. Birtakım yeni etik ilkeleri benimseyen Pentagon, otomatik sistemlerin aldığı kararların 'izlenebilir' olması gerektiğini söyledi.

Yapay zekâ, gün geçtikçe daha çok alanda kullanılıyor. Bazı sektörlerde insan gücüne duyulan ihtiyaç, yapay zekânın kullanılmasıyla ortadan kalkıyor. Şimdi de Pentagon, yapay zekâyı askeri alanda kullanmak için işe koyuldu. Savaş alanında yapay zekâ teknolojilerinden yararlanmayı hızlandıran ABD Savunma Bakanlığı, bununla ilgili yeni etik ilkeleri kabul etti.

Yeni ilkeler; hedefleri aramak için hava görüntüleri tarayan yapay zekâ sistemlerini kullanırken ve harekete geçirirken insanların uygun karar ve dikkat düzeylerine uymalarını istiyor. Öte yandan otomatik sistemler tarafından alınan kararların 'izlenebilir' ve teste tabi olması gerektiği de söz konusu ilkeler arasında yer alıyor.

ABD’den yapay zekâ hamlesi:

Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD’nin savaş konusundaki yeni yaklaşımını bugün ana hatlarıyla belirledi. Yapılan açıklamada, “Yapay zekâ kullanımı yeni etik belirsizlikleri ve riskleri artırıyor” denildi.

Savaşta yapay zekânın rolü alanında çalışmalarını yürüten Lucy Suchman, Pentagon’un açıklamasındaki 'uygun' ifadesine atıfta bulundu ve bunun her türlü yoruma açık olduğunu söyledi.

Pentagon’un yapay zekâ kararı endişelendirdi:

İlkeler, geçtiğimiz yıl eski Google CEO'su Eric Schmidt öncülüğünde çalışan Savunma İnovasyon Kurulu tarafından yapılan önerilerin ardından geldi. Schmidt, yapay zekânın zararları karşısında yararlarının çok olduğunu savunmuştu.

Bu arada, Pentagon’un geçtiğimiz yıl yakın hava muharebesinde yapay zekâyı etkin şekilde kullanmak için 'Hava Muharebesi Gelişim' programını başlattığını da belirtelim. Program, yapay zekâ teknolojisini kullanarak yakın mesafe hava muharebesini otomatikleştirmek ve pilotların daha büyük hava savaşlarına yönelik konsantrasyonunu artırmayı hedefliyordu.