Daha önce Tesla vs Lovecraft oyununu da geliştiren 10tons, hem yeni nesil hem şu anki nesil hem de PC platformuna gelecek yeni oyununu duyurdu. Oyun, bu sene içerisinde oyuncularla buluşacak.

Daha önce birçok ilginç oyunla karşımıza çıkan 10tons, yeni oyunu Skeletal Avenger'ın duyurusunu gerçekleştirdi. Bu sene içerisinde çıkacak olan oyun, hem yeni nesil hem de şu anki nesil konsolların yanı sıra PC platformunda da oyunculara sunulacak.

Skeletal Avenger; PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformları için yayınlanacak. Peki, 10tons’un elinden çıkan Skeletal Avenger nasıl bir oyun, gelin hep birlikte bakalım.

Skeletal Avenger:

Skeletal Avenger, Steam sayfasındaki açıklamasına göre hızlı tempolu bir aksiyon tabanlı rol yapma oyunu. Oyun içerisinde birçok silah çeşidinin yanı sıra etkileyici özel hareketler de bulunuyor. Ayrıca oyunun içerisinde tamamlanmayı bekleyen birçok görev yer alıyor.

Sistem gereksinimleri oldukça düşük olan oyunun Steam sayfası şu an aktif olsa da oyunun fiyatına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak stüdyonun elinden çıkan diğer oyunlara baktığımızda oyunun muhtemelen düşük bir etiket fiyatına sahip olacağını söyleyebiliriz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Skeletal Avenger sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 10

Windows 7 / Windows 10 İşlemci: 3 GHz

3 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: SM 3.0+

SM 3.0+ DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 500 MB

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