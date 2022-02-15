11 Yıl Önce Sattığı Arabası Yüzünden 605 Bin TL Borçlu Çıktı

Bundan 11 yıl önce sahip olduğu otomobili satan 77 yaşındaki bir adam, 2018 yılından beri dudak uçuklatan borçlarla karşı karşıya kalıyor. Arabanın satışından 11 bin TL alan adamdan yaşanan bir trafik kazası nedeniyle istenen borç, tam 605 bin TL.

Yaşamını Adana'da sürdürmekte olan 77 yaşındaki Mehmet Reşat Efeoğlu isimli bir adam, birkaç yıldır garip bir trafik cezası ile uğraşıyor. Bu talihsiz adam, 2011 yılında otomobilini başka birisine sattı. Bu satışın toplam bedeli ise 11 bin TL idi. Ancak aracın satıştan sonra karıştığı bir trafik kazası, aracın eski sahibine tam 605 bin liralık borç olarak geri döndü. Gelin bu akılalmaz olayın detaylarına hep birlikte bakalım.

Mehmet Reşat Efeoğlu, 6 Nisan 2011'de sahip olduğu otomobili notere giderek devretti. Satıştan sonra da sigorta şirketine giden vatandaş, zorunlu trafik poliçesini iptal ettirdi. Satılan aracın yeni sahibi ise 9 Nisan 2011'de bir trafik kazasına karıştı. Adana Çukurova'da yaşanan trafik kazasında Kübra K. isimli bir vatandaş engelli kaldı. Üstelik o günün parasıyla 11 bin TL'ye satın alınan aracın yeni sahibi kaza sırasında alkollüydü.

Kabus dolu günler 2018'de başladı

Efeoğlu, Temmuz 2018'de aldığı bir ödeme emri ile neye uğradığını şaşırdı. Adana 4.İcra Dairesi'nin gönderdiği ödeme emrinde, bir sigorta şirketi alacaklı görünüyordu. Adamdan istenen para ise 266 bin 458 liraydı. Meseleden habersiz olan yaşlı adam, borcu araştırmaya başladığında daha da büyük bir çıkmazın içine girdi. Çünkü söz konusu 'ceza' haklıydı ve Karayolları Trafik Kanunu 95. madde ve trafik sigortası genel şartları 4-B maddesi uyarınca kesilmişti.

Kendine bir avukat tutan ve meseleyi derinlemesine inceleyen Efeoğlu, 2019 yılında yeni bir şok ile karşılaştı. Bu kez de Adana 5. İcra Dairesi'nden yeni bir ödeme emri alan adam, bu kez de 338 bin 755 liralık borç ile karşılaştı. Avukatıyla ikinci ödeme emri ile ilgili olarak da harekete geçen yaşlı adam, yıllardır bu meselelerle uğraşıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Reşat Efeoğlu, "Hukuken maliki olmadığım bir vasıtadan dolayı nasıl oluyor da ben borçlu olup sorumlu tutuluyorum? Mantıken kabul edilecek iş değil. Otomobili noter vasıtasıyla satmışım ve alan kişi kaza yapmış. Satın alan kişiye sigorta 15 gün hak tanıyor. Sigorta şirketi bunu bildiği halde bana neden bu davayı açıyor. Ben bu olayla ilgili sigorta firmasıyla görüşüyorum ama cevap vermiyorlar. Bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılmasını istiyorum. Bu şirketin bu davadan vazgeçmesini istiyorum. Mahkeme 4 yıldır devam ediyor. Ben bu olaylardan dolayı hastalığa kaldım. Bunun hesabını kimden alacağım. Benim mal varlığımın tamamını da versem bunu karşılayacak imkanım yok. 11 bin liraya 11 sene önce sattığım otomobilden dolayı bu kadar büyük bir rakam ödememi istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İHA'ya konuşan Sigortacı Talip Gayir, yasadaki bir boşluğun bu tür olaylara sebebiyet verebildiğini ve bunun herkesin başına gelebileceğini söyledi. Sigortacının herkesin kulağına küpe olması gereken açıklaması şöyle:

Karayolları Trafik Kanununa göre araç alım satımlarında aracı satın alan kişi satan kişinin trafik poliçesini 15 gün süreyle kullanabiliyor. Reşat beyin durumu da çok özel bir durum. Aracı sattıktan 3 gün sonra karşı tarafın sigorta yaptırmamasından dolayı ve alkollü olarak kaza yapması neticesiyle ciddi bir tazminat davasıyla karşı karşıya. Bununla ilgili bir yasa boşluğu var. İlgili sigorta şirketi de yasadaki boşluğu kullanarak böyle bir talepte bulunmuş. Şuan olay mahkemeye intikal etmiş durumda. Sonucu hep beraber bekliyoruz. Herkesin başına böyle bir şey gelebilir. Ancak yasalarla bu durum düzeltilebilir.