2022 yılı zorunlu trafik sigortası yeni tarife ücretleri açıklandı. Yeni tarifeye göre en yüksek trafik sigortasının 5 bin 592 TL, en düşük trafik sigortasının ise bin 103 TL olacağı belirtildi.

Yılbaşından sonra gelen zamlardan birisi de zorunlu trafik sigortalarına olmuş; yapılan açıklamalarda 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren trafik sigortasında aylık azami prim tutarlarının yüzde 1.5 olarak artırılacağı, trafik sigortası tavan priminin ise %20 oranında artırılacağı açıklanmıştı.

Bunun ardından da 1 Şubat itibarı ile trafik sigortalarında yeni tarifeye geçileceği açıklanmıştı. Bununla birlikte artan maliyetlere paralel olacak şekilde belirlenen yeni tarife kapsamında otomobillerde 1’den 7’ye kadar her basamak için uygulanacak olan azami prim tutarları da açıklandı.

En düşük trafik sigortası bedeli bin 103 TL

Trafik sigortasında fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 tarihinden bu yana tavan fiyat uygulanıyor ki bu da sigorta bedellerinin illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamadığı anlamına geliyor. Aylık olarak güncellenmekte olan bu tavan fiyatın 2022 Şubat ayı itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı.

Otomobillerde uygulanan tavan trafik sigortasının 5 bin 592 TL, en düşük trafik sigortasının bin 103 TL olarak belirlendiği yeni tarifede, trafik sigortası yaptırmamanın cezası ise 169 TL olarak kaydedildi. Bu tutar 15 gün içerisinde ödenmesi şartıyla yüzde 25 indirim ile 147 TL’ye düşerken; sigortanın olmaması durumunda bu cezaya ek olarak bir de trafikten men ve otopark parası gibi cezalar da devreye giriyor.

7. basamaktaki bir sürücünün ödeyeceği tutara yüzde 45 indirim uygulanıyor

Araçların sigorta primleri ise 7 basamağa göre belirleniyor. Buna göre ilk kez araç alıp trafiğe çıkan sürücülerin basamağı 4’ten başlarken; bu sürücülerin kazaya karışmaları halinde 1. basamağa kadar gerileyebiliyor. 1. basamağa yaklaşan sürücünün sigortaya vereceği para artarken; bir sürücü 7. basamağa yaklaştıkça bu miktar azalıyor.

4. basamaktan 5. basamağa çıkan bir sürücünün ödeyeceği trafik sigortasına yüzde 15, 6. basamaktaki sürücüye yüzde 30, 7. basamakta bulunan sürücüye ise yüzde 45 indirim uygulanıyor. Poliçenin ilk yılının hasarlı bir şekilde kapatılması halinde ise trafik sigortası bedeli yüzde 50 artıyor. Bir sürücünün üç yılı da hasarla kapatarak 1. basamağa kadar gerilemesi halinde ise bu fiyata yüzde 150 oranında artırım uygulanıyor.

Bu değişikliklere ek olarak bir de 1 Şubat 2022’den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde tek seferlik olmak üzere yüzde 20 artış uygulandı. Bu artışı takiben il bazında geçerli olacak tarifeler de belirlendi. Yeni tarifeye göre İstanbul’da ilk kez trafiğe çıkacak olan bir sürücü 4. basamak üzerinden en fazla 2 bin 237 TL trafik sigortası öderken; mevcut araç sahibinin hiç kaza yapmamış olması durumunda, yüzde 45 indirimli 1. basamaktaki bir sürücünün ödeyeceği maksimum tutar 1.230 TL olacak.