110 Milyon Yıl Önce Yaşamış Tüylü Dinozor Türü Keşfedildi

Bundan 110 milyon yıl önce Güney Amerika'da yaşamış, ortalama bir tavuk boyutunda, etçil ve tüylü yeni bir dinozor türü keşfedildi. Bu minik dinozorun en dikkat çekici yeri ise omuzlarındaki garip görünümlü çubuklar.

Tüylü dinozorlar, günümüzde dinozorlar ve kuşlar arasındaki evrimsel bağın ve yakın akrabalığın en önemli kanıtlarından biri olarak görülüyor. Aynı zamanda bu keşifler kuşlar ve dinozorlar arasındaki filogenetik ilişkilerin yanı sıra tüylerin kökeni ve evrimi konusunda da bilgi veriyor.

Şimdiye kadar Çin'den Almanya'ya kadar dünyanın pek çok farklı yerinde tüylü dinozor fosilleri keşfedildi ve bu listeye şimdi ise Brezilya eklendi. Günümüzden 142 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilen Kretase Dönemi'nde yaşayan pek çok dinozorun tüylerinin olduğu varsayılıyordu. Fosili keşfeden araştırma ekibinden fosil bilimci David Martill'e göre bu keşif oldukça önemli çünkü bu varsayım, yeni fosil ile birlikte artık elle tutulur bir kanıta sahip.

Ubirajara jubatus olarak adlandırılan bu yeni türün isminin anlamı da oldukça etkileyici. Ubirajara Brezilya'da yaşamış Tupiler tarafından konuşulmuş ölü bir dil olan Tupice'de 'mızrağın efendisi' anlamına geliyor. Jubatus ise Latince'den yeleli veya tepeli anlamında kullanılıyor.

Omuzlarındaki ilgi çekici çubuk benzeri yapı sebebiyle bu yeni tür şimdiye kadar keşfedilen tüm dinozorlardan ayrılıyor. Aynı zamanda yine David Martill'e göre, bu türden tüylere sahip kuş türlerinin yaptığı gibi, Ubirajara jubatus da bolca gövde gösterisi yaparak tüylerini gösteriş için kullanıyor olabilir.

Ufacık bir tavuk boyutunda ve hatta tüyleri sebebiyle de muhtemelen oldukça tavuk gibi görünen ama etçil olan bu türün dışında, yakın zamanda benzer bölgelerde daha fazla tüylü dinozor türü keşfedileceği düşünülüyor.