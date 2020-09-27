Çin kuzeyinde çalışma yürüten araştırmacılar, daha önce hiç dokunulmamış iki fosilden yeni bir dinozor türü keşfetti. Bilim insanları, bu iki dinozorun volkanik bir patlama sonucu mahsur kaldıkları çukurda öldüğünü düşünüyor.

Asya'da çalışmalar yürüten paleontologlar, yeni bir dinozor türü keşfetti. Royal Belgian Institute of Natural Sciences tarafından yapılan açıklamada Çin'in kuzeyinde yer alan Liaoning eyaletinde korunmuş iki fosilin bulunduğu duyuruldu.

Daha önce hiç dokunulmamış bu fosillerden yola çıkan araştırmacılar, çukur kazan dinozorların kazdıkları çukurda dinlenirken volkanik bir patlamayla içeride mahsur kaldıklarını söylüyor. Bazı paleontologlar, dinozorların devasa bir volkanik patlamanın kurbanı olduklarına inanıyorlar.

İki yeni dinozor türü keşfedildi

Paleontolog Pascal Godefroit, "Bu hayvanlar, halen canlıyken ya da öldükten hemen sonra sıkı bir çökeltiyle kaplanmışlar" ifadelerini kullandı. Enstitü, Liaoning'deki Lujiatun Yatağı'nın Kretas dönemi Pompei'si olabileceğini ifade ediyorlar.

Keşfedilen bu iki yeni tür Changmiania liaoningensis olarak adlandırıldı. Bu, Çince'de "ebedi uyku" anlamına geliyor. Paleontologlar, yeni keşfedilmiş bu dinozorların yaklaşık 125 milyon yıl önce dünyada yaşamış olabileceğini tahmin ediyorlar. Enstitü, keşfedilen bu yeni dinozor türünün ufak, otçul, iki ayaklı yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda bir canlı olduğunu söylüyor. Paleontologlar, oldukça güçlü arka ayakları ve uzun, sert kuyruklarıyla bu dinozorların oldukça hızlı koşucular olduğunu düşünüyor.

"İskeletin bazı özellikleri, Changmiania'nın tıpkı tavşanların bugün yaptığı gibi çukur kazdıklarını gösteriyor" diyen Godefroit, "Boynu ve ön kolları kısa ancak güçlü. Kürek kemiği, kazan omurgalılara özgü ve burnunun üstünün şekli tıpkı bir kürek gibi" diyor. Godefroit, bunlar göz önüne alındığında bu iki Changmiania'nın yaklaşık 125 milyon yıl önce kazdıkları çukurda dinlenirken volkanik bir patlamayla mahsur kaldığını düşündüklerini söylüyor.