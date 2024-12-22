İçişleri Bakanlığı, vatandaşların şüpheli ve suç durumlarını bildirmesini sağlayan 112 Web İhbar Sistemi'nin kullanıma açıldığını duyurdu.

İnternet artık hayatımızın en önemli parçası. Eskiden fiziksel olarak yaptığımız şeyleri artık hızlıca internetten hâlledebiliyoruz. Şimdi ise acil durumlar konusunda internet yoluyla yeni bir adım atıldığı görülüyor.

İçişleri Bakanlığı, dün bir duyuru yaparak “112 Web İhbar Sistemi”nin resmen kullanılmaya başladığını duyurdu.

Şüpheli durumlar ve suuç faaliyetlerini hızlı bir şekilde bildirmenizi sağlayacak

Vatandaşlar, buradaki bağlantı üzerinden 112 Web İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyor. Bakanlığın açıklamalarına göre kullanıcı dostu arayüze ve kolay erişime sahip olan sistem sayesinde vatandaşlar, şüpheli durumlar ve suç faaliyetlerini hızlı bir şekilde yetkililere bildirebiliyorlar.

Sisteme girdiğinizde karşınıza bir form çıkıyor. Bu formda öncelikle olayın yaşandığı il, ilçe, mahalle gibi adres detaylarını giriyorsunuz. Bunun ardından emniyet veya jandarma olarak güvenlik birimini seçiyor ve olayın detaylarını yazıyorsunuz. En sonda ise kendi bilgilerinizi girmeniz gerekiyor.

Her şeyi doldurduktan sonra en alt kısımdaki “Gönder” butonuna basıp olay hakkında yetkilileri bilgilendirebiliyorsunuz. Türkçe dışında İngilizce ve Almanca dil seçenekleri de eklenmiş.