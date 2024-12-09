Yol Kenarlarındaki Üzerinde Sayılar Bulunan Beyaz Tabelaların Acil Durumda Hayatınızı Kurtaracak İşlevi

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Şehirler arası otoyolların kenarlarında rastladığımız, üstünde farklı farklı sayıların bulunduğu küçük beyaz tabelaların ne için kullanıldığını biliyor musunuz?

Özellikle uzun yola çıktığımızda yolda türlü türlü tabelalarla karşılaşıyoruz. Kimisinin ne anlama geldiğini bilsek de bazılarının üstünde düşünmeden geçip gidiyoruz.

Mesela bazı yol kenarlarında gördüğümüz, üzerinde sayılar bulunan küçük beyaz tabelaların anlamını muhtemelen çoğumuz bilmiyoruz.

Bunlara “kontrol kesim levhası” deniyor.

kontrol kesim tabelası

Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Trafik Güvenliği İşaretleme Şubesi Müdürlüğünün açıklamasına göre bu tabelalar; Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağına dahil olan yollar üzerinde, yolu tanımlamak ve yoldan kaynaklanan sorunların yerinin belirlemesi amacıyla kullanılıyor.

Yani bulunan konum hakkında bilgi veriyor, konum levhası işlevi görüyor da diyebiliriz. İhtiyaç durumunda tabeladaki bilgileri kullanarak konum paylaşılabilir, ALO 159 yardım hattı üstünden tabelada yazan numaralarla yardım çağırılabilir.

Peki nasıl okunuyor bu tabela?

otoban beyaz tabela

Bu konum, enlem-boylam bilgisini değil; kara yolunun adı, bölümü ve kaçıncı kilometresinde olduğunu gösteriyor.

Yukarıda yer alan görseldeki sayılardan yola çıkacak olursak; 55 sayısı, karayolunun adını, 14 sayısı, karayolu üzerindeki kontrol kesim noktasını, 005 ise ilgili karayolunun kaçıncı kilometresinde bulunulduğunu gösteriyor.

Herhangi bir acil durumda, telefondaki yetkili kişiye bu tabeladaki sayıları okuyarak konumunuzu bildirebilirsiniz.

Kaynaklar: Malumatfuruş, KGM

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