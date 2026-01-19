Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

12-18 Ocak 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 12-18 Ocak 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

12-18 Ocak 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 12-18 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Spartacus: House of Ashur zirvedeki yerini korurken fillmerde Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 en üstte yer alıyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
  2. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz - Netflix
  3. Ağır İşçi - Prime Video
  4. The Rip - Netflix
  5. Aquaman ve Kayıp Krallık - Netflix
  6. Kardeş Takımı 2 - Prime Video
  7. Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix
  8. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  9. Bizim Hatamız - Prime Video
  10. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  2. Jujutsu Kaisen - TOD
  3. Prens - HBO Max & TV+
  4. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  5. From - TV+ & TOD
  6. Fallout - Prime Video
  7. Reacher - Prime Video
  8. The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+
  9. Tozkoparan İskender: Sır - TV+
  10. The Last of Us - HBO Max & TV+
İzleyince "Bu Dizi Neden Popüler Değil." Diyeceğiniz Az Bilinen Harika HBO Max Dizileri İzleyince "Bu Dizi Neden Popüler Değil." Diyeceğiniz Az Bilinen Harika HBO Max Dizileri
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

En Uzun Gebelik Süresine Sahip 5 Hayvan: Bir Tanesininki Neredeyse 2 Yıl Sürüyor!

En Uzun Gebelik Süresine Sahip 5 Hayvan: Bir Tanesininki Neredeyse 2 Yıl Sürüyor!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[16-19 Ocak] 1.080 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim