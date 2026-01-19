12-18 Ocak 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 12-18 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Spartacus: House of Ashur zirvedeki yerini korurken fillmerde Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 en üstte yer alıyor.
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
- Sihirli Annem: Hepimiz Biriz - Netflix
- Ağır İşçi - Prime Video
- The Rip - Netflix
- Aquaman ve Kayıp Krallık - Netflix
- Kardeş Takımı 2 - Prime Video
- Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
- Bizim Hatamız - Prime Video
- Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler
- Spartacus: House of Ashur - Prime Video
- Jujutsu Kaisen - TOD
- Prens - HBO Max & TV+
- Eşref Rüya - Prime Video & TOD
- From - TV+ & TOD
- Fallout - Prime Video
- Reacher - Prime Video
- The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+
- Tozkoparan İskender: Sır - TV+
- The Last of Us - HBO Max & TV+